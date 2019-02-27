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Учёные узнали, как превратить углекислый газ в уголь 

Naukatv.ru 1 час назад
Фото: Naukatv.ru
Исследователи из Королевского института технологий Мельбурна (Австралия) разработали технологию, которая может превращать газообразный диоксид углерода в частицы сажи.
Угроза глобального потепления заставила учёных задуматься о переработке парниковых газов. Существует множество способов отделения углерода от воздуха — от переработки в биомассу до закачки газа в подземные резервуары и катализа химических реакций, которые могут превратить углекислый газ в менее летучий материал. Новая технология, разработанная австралийскими исследователями, не требует сильного давления или сложных химических реакций, чтобы превратить диоксид углерода в его твёрдую форму (обычный уголь). Наночастицы металлического церия играют главную роль в электрохимической реакции, которая отделяет кислород от углекислого газа при слабом напряжении.
Обычно углекислый газ превращается в твёрдое вещество только при чрезвычайно высоких температурах, что делает процесс промышленно неэффективным. Физики отмечают, что использование металлического галлия в качестве растворителя позволяет осуществлять весь процесс при комнатной температуре, учитывая удивительно низкую температуру плавления элемента.
Дополнительным преимуществом новой технологии стало то, что углерод может удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, поэтому его можно использовать в качестве компонента синтетического топлива.
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