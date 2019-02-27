На новом месторождении нашли огромный алмаз

Драгоценный прозрачный камень с видимым желтым оттенком имеет выраженную рельефность граней. Эксперты оценили его как кристалл высокого качества, несмотря на незначительные дефекты в виде включений.

Отмечается, что это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения в октябре прошлого года. «Не каждая кимберлитовая трубка регулярно приносит особо крупные алмазы — массой более 50 карат. Тем более, когда речь идет о настолько большом кристалле, как этот — весом почти 100 карат», — поделился мнением член правления «Алросы» Евгений Агуреев.

Первый крупный алмаз массой более 50 карат на Верхне-Мунском месторождении был найден в ноябре 2018 года. Он получил название «Оленекский» в честь Оленекского района Якутии.