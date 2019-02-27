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На новом месторождении нашли огромный алмаз 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Алмазодобывающая компания «Алроса» обнаружила массивный алмаз массой 98,8 карата на своем новом Верхне-Мунском месторождении в Якутии, передает ТАСС.
Драгоценный прозрачный камень с видимым желтым оттенком имеет выраженную рельефность граней. Эксперты оценили его как кристалл высокого качества, несмотря на незначительные дефекты в виде включений.
Отмечается, что это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения в октябре прошлого года. «Не каждая кимберлитовая трубка регулярно приносит особо крупные алмазы — массой более 50 карат. Тем более, когда речь идет о настолько большом кристалле, как этот — весом почти 100 карат», — поделился мнением член правления «Алросы» Евгений Агуреев.
Первый крупный алмаз массой более 50 карат на Верхне-Мунском месторождении был найден в ноябре 2018 года. Он получил название «Оленекский» в честь Оленекского района Якутии.
Верхне-Мунское месторождение расположено в Якутии, в 170 километрах от города Удачный. Официальный запуск месторождения состоялся 31 октября 2018 года, старт добыче алмазов дал лично президент России Владимир Путин.
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Вещи , Владимир Путин , Алроса , ИТАР-ТАСС
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