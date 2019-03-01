Личные вещи Гагарина выставят в Музее космонавтики

Личные вещи Юрия Гагарина покажут в Музее космонавтики на выставке к 85-летию со дня рождения космонавта. Об этом сообщает пресс-служба музея. Мероприятие пройдёт при поддержке Фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос — это мы».

«На экспозиции будут представлены подлинные предметы, которые первый космонавт планеты в разные годы жизни держал в своих руках — от формы учащегося Люберецкого ремесленного училища до приборов самолета МИГ-15. Эти вещи, собранные из разных уголков нашей страны, рассказывают о Гагарине лучше любых слов», — сообщили в пресс-службе музея.

По данным АГН "Москва", гостям покажут плотницкие инструменты отца космонавта, школьную парту, за которой сидел будущий покоритель просторов космоса, лётные очки, зимнюю куртку полярной авиации и погоны майора ВВС. Выставку можно будет посетить с 7 марта до 21 апреля 2019 года.

Ранее, как писал News.ru, на торги во Франции выставили перьевую ручку Юрия Гагарина и написанный им документ. Оценочная стоимость лота составляет от €15 до €20 тысяч. Чёрная ручка сделана в виде ракеты и украшена вставками из жёлтого металла. К ней прилагается подставка с надписью «СССР Сентябрь 1959». Текст содержит поздравление морякам и речникам, а также автограф космонавта.