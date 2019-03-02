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Почему в раковине слышно море? 

Рамблер 22 часа назад
Фото: pixabay.com
Раковины часто привозят домой как сувениры на память о море и южном отпуске. Распространено представление, что если приложить раковину к уху, то можно услышать шум морского прибоя. Однако это хотя и красивый, но все же миф. На самом деле, шум который мы слышим в раковине, это не прибой.
Все звуки, которые в этот момент окружают человека — голоса, шаги, музыка — резонируют со стенками раковины и сливаются в однообразный гул, который действительно похож на рокот далекого моря.
Кстати, почти такого же эффекта можно достигнуть, если использовать вместо раковины чашку, стакан, банку или даже ладонь. Замкнутая емкость просто усиливает фоновые звуки, которые мы привыкли не замечать.
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