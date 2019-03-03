Самые бесполезные вещи, побывавшие в космосе

О том, какие странные вещи астронавты порой берут с собой на орбиту, написано немало статей. Все они так или иначе сводятся к «полезности» или хотя бы оправданности присутствия продуктов или предметов быта и гигиены в космосе. Взять, к примеру, коньяк, обнаруженный Георгием Гречко на станции «Салют-6»: «крепыш» спасал космонавтов от простуды и обморожений. Или семена пшеницы, редиса, салата, капусты — выращивая культуры на орбите, астронавты проводят успешные эксперименты и помогают науке. О мягких игрушках, что выполняют в космосе роль индикаторов невесомости, тоже рассказывали не раз.

Но бывали случаи, когда астронавты брали в космос откровенно «некосмические» штуки. Разберем пять самых странных, а дочитаете до конца — получите бонус.

Пистолеты

Юрия Гагарина началось не только освоение космоса человеком, но и история «космических пушек». В первый полет Гагарин взял с собой ПМ — он же пистолет Макарова. «Ствол» должен был пригодиться в случае, если советский космонавт по приземлении «упадет не туда». Позднее так и получилось — Алексей Леонов вспоминал, что при высадке в 1965 году провел с напарниками двое суток в лесах Пермского края. «Из ПМ можно было разве что застрелиться», — шутил Леонов. Стало очевидно — ни о каких полезных функциях ПМ речь не идет.

Тогда советские разработчики решили отказаться от идеи включать в экипировку космонавта «макаров». Однако альтернативу придумали значительно позже — только в 1979 году тот же Леонов в Туле на оружейном заводе предложил создать специальное оружие, которое помогло бы космонавту при аварийной посадке «не в той степи». Создание заняло годы, и к 1982-му появился знаменитый трехствольный ТП-82. Его, на секундочку, перестали использовать совсем недавно — в 2006 году. Берут ли сейчас с собой оружие на орбиту российские космонавты — большой секрет. Роскосмос , по крайней мере, никак это не комментирует.

Меч Люка Скайуокера

В продолжение темы оружия нельзя не сказать о личной просьбе Джорджа Лукаса , с которой он обратился к американским астронавтам в 2007 году. Режиссер попросил членов экспедиции STS-120 взять с собой на орбиту световой меч, которым орудовал персонаж Люка Скайуокера в эпизоде «Возвращение джедая». Просьба была шутливой, однако космонавты откликнулись с радостью и забрали на борт знаменитый меч. Космическая одиссея реквизита стала символичной еще и потому, что именно в 2007 году «Звездные войны» отметили свой 30-й день рождения.

Эротические картинки

Мы уже рассказывали о сексе в космосе (а точнее, о причинах его там отсутствия), однако не упомянули о самом первом эротическом эпизоде, который широко обсуждался в американской прессе начала 70-х годов прошлого столетия. Речь о полете «Аполлона-12» на Луну в ноябре 1969-го. Шутку с коллегами из основного состава провернули астронавты из состава дублирующего. Когда первые высадились на поверхность Луны, то по инструкции открыли специальные книжечки-руководства. Каково же было их удивление, когда вместо инструкций они увидели черно-белые женские прелести с подписями а-ля «изучай ее активность», «тщательно описывай выпуклости» и прочее.

Святые мощи

В октябре 2016 года члены экспедиции «Союз МС-02», стартовавшей с космодрома Байконур, взяли на борт частицу мощей Серафима Саровского. Это один из последних известных эпизодов, когда космонавты брали с собой что-то подобное. Ранее (в 2008 и 2009 годах) в космосе побывали мощи преподобного Сергия Радонежского . Еще в 2009-м на орбиту отправилась частица Животворящего Креста Господня.

Общественность по сей день спорит, есть ли какая-то практическая польза от такого «груза». Из-за этой спорности святые мощи и попали в нашу подборку. Но не будем забывать, что российские космонавты — люди в большинстве своем верующие и нередко обустраивающие личные уголки на МКС иконами.

Набор для рыбалки

Интересно, что в состав так называемого «комплекта для выживания российского космонавта» по сей день входит комплект для рыбалки. Сами герои шутят, что не прочь высадиться где-нибудь поближе к водоему, чтобы денек-другой порыбачить с друзьями. Но если серьезно, рыболовецкие снасти нужны в наборе для того же, что и пистолет Макарова в свое время, — чтобы приземлившийся не там космонавт мог выжить в диких условиях. О случаях, когда удочки или сети для ловли рыбы пригодились российским космонавтам при высадке на Землю, неизвестно. И потому набор для рыбалки занимает в нашей подборке свое почетное место.

Бонус

А теперь пара слов о том, что побывало в космосе, но при помощи беспилотников. Во-первых, швейцарский сыр. В 2010 году первый коммерческий космический корабль Dragon облетел Землю дважды. На его борту находилась капсула с надписью «Совершенно секретно». Когда после приземления капсулу вскрыли, оказалось, что там лежит целая головка сыра.

Бонусом номер два станет история о прахе в космосе. Кроме шуток — компания Celestis Memorial Spaceflights уже более 20 лет практикует отправку человеческого праха на просторы Вселенной. Одними из первых услугами «прахофирмы» воспользовались родственники Джина Родденберри — создателя «Стартрека» (Star Trek).