Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Книги каких писателей продают в запечатанном виде 

Рамблер 1 час назад
Дискуссии об уместности использования обсценной лексики в литературе ведутся постоянно: среди читателей всегда находятся те, кто считает неприемлемым мат в тексте произведения, другие же, напротив, видят в этом отражение действительности, ссылаясь на то, что даже такие гении, как Пушкин, Есенин и Маяковский, не гнушались крепкого словца. Сейчас такие книги продаются в запечатанном виде и с пометкой «содержит нецензурную брань», что позволяет противникам мата оградить себя от нелитературной речи. Самыми известными писателями-сквернословами XX века по праву являются Чарльз Буковски и Генри Миллер. Впрочем, вызывать противоречивые чувства у читателя умеют и отечественные литераторы. Так, эмигрировавший в США Сергей Довлатов, очень натурально описывая житейские истории в «Соло на ундервуде», не стеснялся употреблять в тексте бранные слова. Номинант Букеровской премии и яркий представитель концептуализма Владимир Сорокин, написавший 10 десять романов, также подвергался остракизму со стороны некоторых ярых любителей русской словесности. В 2000-х его произведения вызвали негативную реакцию у сторонников движения «Идущие вместе», они демонстративно сожгли книги Сорокина, в том числе и его роман «Голубое сало». Не обошелся без матерщины и другой наш современник — писатель Виктор Пелевин, на страницах его книг также можно обнаружить обилие нецензурной лексики. Но как иначе можно было бы изобразить быт и поведение главных героев 90-х годов — барыг и бандитов, которые стали персонажами его романа «Generation „П“»?
Комментарии
Вещи , Видео , Другое , Люди , Генри Миллер , Владимир Сорокин , Чарльз Буковски , Сергей Довлатов , Виктор Пелевин
Читайте также
Видео
Почему герой-панфиловец стал немецким полицаем
Люди
Разоблачены тайны средневековых соборов
Места
Безбашенные рекорды Книги Гиннесса
Безумный мир
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Трагическая судьба «Русского Шрека»
Люди
Кошка-лентяйка не узнала мышь
Безумный мир
Блогер проник на законсервированную АЭС Фукусима
Места
10 любопытных фактов про поцелуи Брежнева
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение