Книги каких писателей продают в запечатанном виде 

Дискуссии об уместности использования обсценной лексики в литературе ведутся постоянно: среди читателей всегда находятся те, кто считает неприемлемым мат в тексте произведения, другие же, напротив, видят в этом отражение действительности, ссылаясь на то, что даже такие гении, как Пушкин, Есенин и Маяковский, не гнушались крепкого словца. Сейчас такие книги продаются в запечатанном виде и с пометкой «содержит нецензурную брань», что позволяет противникам мата оградить себя от нелитературной речи. Самыми известными писателями-сквернословами XX века по праву являются Чарльз Буковски и Генри Миллер. Впрочем, вызывать противоречивые чувства у читателя умеют и отечественные литераторы. Так, эмигрировавший в США Сергей Довлатов, очень натурально описывая житейские истории в «Соло на ундервуде», не стеснялся употреблять в тексте бранные слова. Номинант Букеровской премии и яркий представитель концептуализма Владимир Сорокин, написавший 10 десять романов, также подвергался остракизму со стороны некоторых ярых любителей русской словесности. В 2000-х его произведения вызвали негативную реакцию у сторонников движения «Идущие вместе», они демонстративно сожгли книги Сорокина, в том числе и его роман «Голубое сало». Не обошелся без матерщины и другой наш современник — писатель Виктор Пелевин, на страницах его книг также можно обнаружить обилие нецензурной лексики. Но как иначе можно было бы изобразить быт и поведение главных героев 90-х годов — барыг и бандитов, которые стали персонажами его романа «Generation „П“»?