Зачем кассиры надрывают чек

После того, как вы совершили покупку, некоторые кассиры надрывают чек. Это нигде не проверяют, поэтому разбираемся, зачем они это делают.

Существует несколько объяснений, почему кассиры надрывают чеки. Изначально это наследие старой системы торговли. Тогда кассы стояли отдельно, а затем покупатель шел получать товар. Целый чек нужно было отдать продавцу, а после этого он его "погашал", чтобы никто не мог воспользоваться им еще раз и взять купленную вещь повторно.

С 1993 года действовало правило торговли, которое фиксировало эту функцию. Чеки должны были гаситься с помощью штампа или надрыва в установленных местах. В 2015 году этот пункт отменили.

Есть еще одно объяснение. Покупатели очень часто оставляют чеки на продукты на кассе. Продавцы могли оставлять его себе, а потом выдавать другому человеку с похожими продуктами. Так им образом, можно было положить деньги не в кассу, а оставить себе.