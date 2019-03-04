Как менялась мода на нижнее белье в ХХ веке

В ХХ веке мода на нижнее белье быстро менялась. С каждой эпохой девушки становились все смелее и выбирали те модели, которые больше похожи на современные. Рассказываем, как появилось то нижнее белье, которое мы сейчас видим в магазинах.

Отмена корсетов

В ХХ веке женщины наконец-то избавились от ненавистного корсета благодаря мужчине. Ученый Вильгельм Рентген с помощью своего излучения сделал снимки грудной клетки своей жены и крестьянки, которая никогда не носила корсет. Было видно, что ребра и внутренние органы его супруги деформировались.

После этого многие дизайнеры задумались о замене корсета на более щадящие модели. Но настоящую революцию совершил Поль Пуаре . В 1908 году он представил платье свободного кроя, без корсетов и нижних юбок. Вдохновением стала его жена, которая постоянно ходила в корсете. Новой моделью он подчеркнул ее стройную фигуру, и вскоре такие платья стали очень популярны. Женщины избавились от корсетов, которые уступили место бюстгальтерам.

Первые бюстгальтеры и комбинации

Открытые источники

Историки до сих пор спорят, кто и когда сшил первый бюстгальтер. Согласно первой версии, его сделала врач Гош Саро в 1903 году. Вторая теория говорит, что создательницей стала портниха Ида Розенталь-Коганович, которая переехала из России в США, где наладила производство белья.

В первой половине ХХ века белье уже открыто рекламировали. Тогда женщины поняли, что оно нужно не только для гигиены, но и для красоты.

В середине ХХ века бюстгальтеры стали похожи на то, что мы видим в магазинах сейчас. У них появились вставные подушечки и регулируемые бретельки, а в качестве материалов начали использовать искусственный и натуральный шелк. В это же время стали популярны комбинации, которые ввела в моду Коко Шанель

Прототипы современных купальников

wikipedia.org

Больше всего изменений в ХХ веке произошло с купальником. Раньше он представлял из себя жакет, широкие панталоны и обязательный головной убор. Уже в 1907 году пловчиха Аннет Келлерман показала купальник для водного поло. Он был сшит на основе мужского трико, облегал тело и открывал ноги, руки и шею. Ее начали осуждать за слишком открытое тело, поэтому купальник не поступил в широкое производство.

В 1920-х годах короткие купальники вернулись вместе с модой на загорелое спортивное тело, которое хотелось демонстрировать. Ноу них должна была быть определенная длина, поэтому по пляжам специальные люди, которые отмеряли 5-15 сантиметров от колена.

Раздельные купальники впервые появились в послевоенные годы. Но и к этому общественность не была готова, поэтому рекламировать их отказывались все модели и актрисы. Революцию совершила танцовщица казино, которая первая появилась на публике в купальнике Луи Реара. В 1956 году такой элемент пляжной одежды впервые появился в массовой культуре. Бриджит Бардо снялась в фильме "И Бог создал женщину", где показала себя в раздельном купальнике. После этого женщины стали смелее, а бикини стал популярен на пляже и в спорте: пляжном волейболе и бодибилдинге.