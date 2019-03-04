Ученые создали шляпу по мотивам «Гарри Поттера»

Американские инженеры сконструировали прототип распределяющей шляпы из фильмов о знаменитом волшебнике Гарри Поттере , которая расскажет человеку о его мыслях.

Как пишет Boston Globe, устройство, разработанное студентами Массачусетского технологического института, "читает мысли" с помощью электроэнцефалографии. В эту модель встроены 14 электродов, регистрирующих активность мозга и позволяющих озвучивать образы, о которых думает человек.

Прежде чем надеть шляпу, человеку будут продемонстрированы различные изображения, затем устройство задаст серию бинарных вопросов о показанных объектах, благодаря которым будет понятно, о каком изображении думает человек. Испытуемому не придется произносить ни слова вслух — необходимо будет только сосредоточиться на одном из двух предложенных шляпой объектов.