В библиотеку спустя полвека вернули журнал с The Beatles 

Читатель общественной библиотеки округа Кайахога в США прислал по почте похищенный им в детстве журнал Life 1968 года.
Как сообщается на официальной странице библиотеки в Facebook, к пришедшему по почте журналу Life с группой The Beatles на обложке, который был украден из библиотеки полвека назад, прилагались записка и чек на 100 долларов.
«Я украл этот журнал в библиотеке Парма-Ридж-Роуд, когда я был ребенком. Извините, что взял его. Я приложил чек с поздней оплатой», — говорится в записке похитителя.
По словам представителя библиотеки Роберта Руа, которые приводит NPR, украденный журнал был в единственном экземляре. Он также отметил, что возвращенное издание не было повреждено, и все страницы оказались на месте.
«Обращаемся к поклоннику The Beatles… спасибо, что вернул его на этой неделе и тем самым успокоил свою совесть», — подчеркнули в библиотеке.