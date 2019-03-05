В библиотеку спустя полвека вернули журнал с The Beatles

Читатель общественной библиотеки округа Кайахога в США прислал по почте похищенный им в детстве журнал Life 1968 года.

Как сообщается на официальной странице библиотеки в Facebook, к пришедшему по почте журналу Life с группой The Beatles на обложке, который был украден из библиотеки полвека назад, прилагались записка и чек на 100 долларов.

«Я украл этот журнал в библиотеке Парма-Ридж-Роуд, когда я был ребенком. Извините, что взял его. Я приложил чек с поздней оплатой», — говорится в записке похитителя.

По словам представителя библиотеки Роберта Руа, которые приводит NPR, украденный журнал был в единственном экземляре. Он также отметил, что возвращенное издание не было повреждено, и все страницы оказались на месте.