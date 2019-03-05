Борис Акунин обещал выпустить в этом году три книги

Запись был сделана в Международный День Писателя, который Акунин назвал "светлым праздником" и добавил, что встречает его у станка, точно балерина.

Писатель также порассуждал немного на тему известного высказывания Козьмы Пруткова:

"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану",

— возразил мудрецу, что фонтан не нуждается в отдыхе, у него такой модус вивенди.

Взяв пример с фонтана, Акунин поставил себе трудовые обязательства выпустить в данном отчетном году три книги.

По словам Бориса Акунина, в 2019 году он параллельно работает над тремя произведениями. Это седьмой том "Истории Российского государства", романы "Семейный альбом" и "Доброключения Луция Катина" (авантюрный). Для создания каждой книги у него есть отдельный кабинет, и все рабочие помещения находятся в разных странах.

Ранее стало известно, что Акунин опросил своих подписчиков в соцсетях о том, как должен выглядеть бестселлер следующего года, но пока не факт, что произведение "по результатам опроса" будет создано.