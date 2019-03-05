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Борис Акунин обещал выпустить в этом году три книги 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Запись был сделана в Международный День Писателя, который Акунин назвал "светлым праздником" и добавил, что встречает его у станка, точно балерина.
Писатель также порассуждал немного на тему известного высказывания Козьмы Пруткова:
"Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану",
— возразил мудрецу, что фонтан не нуждается в отдыхе, у него такой модус вивенди.
Взяв пример с фонтана, Акунин поставил себе трудовые обязательства выпустить в данном отчетном году три книги.
По словам Бориса Акунина, в 2019 году он параллельно работает над тремя произведениями. Это седьмой том "Истории Российского государства", романы "Семейный альбом" и "Доброключения Луция Катина" (авантюрный). Для создания каждой книги у него есть отдельный кабинет, и все рабочие помещения находятся в разных странах.
Ранее стало известно, что Акунин опросил своих подписчиков в соцсетях о том, как должен выглядеть бестселлер следующего года, но пока не факт, что произведение "по результатам опроса" будет создано.
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Вещи , Борис Акунин
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