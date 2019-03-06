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Ikea создала собственную «Камасутру» 

Рамблер 1 час назад
Компания шведской мебели Ikea выпустила в Америке свою собственную камасутру. Она стала новым каталогом бренда.
Сейчас книга доступна только в электронном виде, но скоро появится на прилавках магазинов. В каталоге собраны варианты спальней, разработанных дизайнерами бренда. По словам создателей, эти иллюстрации помогут каждому "овладеть искусством любить свою спальню".
Как заявлено на официальном сайте компании, "Камасутра" была создана по двум причинам. Во-первых, ее делали, чтобы вдохновить покупателей преобразить свою повседневную жизнь. Им предложили начать со спальни, потому что это — одна из самых важных комнат в доме. Во-вторых, чтобы в шутливой форме продемонстрировать, как легко достичь умиротворения с новыми продуктами бренда.
Вещи , Видео , Ikea
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