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Самые странные коллекции в мире 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В детстве мы собираем марки и игрушки, а с возрастом забываем об этом. Но некоторые люди проносят увлечение коллекционированием через всю жизнь и выращивают свои необычные коллекции до небывалых размеров.

Пакеты из самолетов

Ник Вермойлен из Нидерландов собирает гигиенические пакеты из самолетов, которые выдают на случай, если кому-то из пассажиров станет плохо. В его коллекции бумажные пакетики самых разных авиакомпаний из самых разных стран. Сейчас у Ника больше 6 тысяч пакетов.

Копейки

Юрий Бабин из Новосибирска — миллионер. Вот только его богатство, которое теперь в общей сложности весит 7 с половиной тонн, состоит из копеек. Как он додумался до этого? В 1998 году после дефолта к нему пришла идея собирать монетки. За годы увлечение переросло в настоящую страсть. Юрий стал не только собирать деньги на улице или брать ими сдачу, но и специально скупать монеты в банке. Теперь все эти монеты — декор для дома Юрия, куда он с удовольствием водит экскурсии.

Чесалки для спины

В Северной Каролине живет Манфред С. Ротштейн. Он дерматолог, и он собирает чесалки для спины. Его коллекция тоже приехала из разных точек мира, и сейчас у него почти 700 различных чесалок из 71 страны.

Зубные щетки

Российский стоматолог Григорий Флейшер собирает зубные щетки. Сегодня в его коллекции почти полторы тысячи щеток, и их количество продолжает расти.

Пупочный пух

26 лет назад Грэм Баркер решил начать собирать свою коллекцию. Сегодня его сокровища умещаются в трех стеклянных банках. Откуда Грэм берет предметы для своей потрясающей коллекции? По большей части, из своего собственного пупка. Его коллекция даже была занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Таблички «Не беспокоить»

Жан-Франсуа Вернетти из Швейцарии собирает таблички из гостиниц с надписью «Не беспокоить». Он начал собирать их еще в 1985 году и посетил уже столько отелей, что в его коллекции теперь больше 10 тысяч вывесок.

Курицы

Сесил и Джоан Диксон больше всех остальных животных любят куриц. В их коллекции уже более 6 с половиной тысяч куриц и всего, что с ними связано. Для того, чтобы собрать эту коллекцию, потребовалось более 40 лет.

Доски для серфинга

У Дональда Деттлоффа, живущего на Гавайях, коллекция из 6 с половиной сотен досок для серфинга. Неужели он катается на всех этих досках? Нет, вместо этого он сделал из них забор вокруг своего дома. Этим Дональд и прославился.

Бумажные салфетки

Мартина Шелленберг из Германии решила не раздумывать слишком долго над предметами коллекционирования, и когда-то начала собирать обычные бумажные салфетки. Сегодня ее коллекция разрослась до невероятных размеров, и в ней уже почти 126 тысяч экземпляров.

Ластики

Еще одна немка по имени Петра Энгельс собирает ластики. У нее их уже почти 20 тысяч, и все они совершенно разные — в коллекции нет двух одинаковых ластиков. Кстати, многие из них привезены из-за границы, и в общей сложности у Петры сейчас есть ластики из более, чем ста стран.
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