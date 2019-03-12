Названы самые опасные сиденья для мужчин

По данным американских ученых, среднестатистический современный человек из 16-ти часов бодрствования 12 проводит в сидячем положении: люди сидят дома, на работе, в автомобиле. Конечно, подобный образ жизни отрицательно сказывается на здоровье. Причем, мужчины, как правило, страдают больше.

Автомобильные сиденья

В начале 2017 году агентство «Автостат» провело статистическое исследование, в результате которого выяснилось, что за истекший к тому моменту период на 1000 жителей РФ приходилось 288 автомобилей. Машина теперь действительно — не роскошь, а средство передвижения. Однако даже при таком отношении к автомобилям их обладатели все равно стремятся создать для себя комфортные условия передвижения: к примеру, приобрести сиденья или специальные накидки с подогревом, которые, бесспорно, незаменимы в холодное время года.

Тем не менее ученые призывают отказаться от данной покупки водителей-мужчин. В частности немецкий уролог Херберт Шперлинг, который долгое время занимался изучением этой проблемы, заявляет, что подогрев сидений таит в себе не меньшую опасность для мужского здоровья, чем облегающие брюки. Все дело в том, что температура половых органов мужчины по природе своей всегда ниже температуры тела в целом на 1-2 градуса. Более высокая температура просто губительна для чувствительных сперматозоидов. Интересно, что на состояние здоровья женщины подогрев сидений не влияет вовсе.

Седло велосипеда

Еще одно модное нынче увлечение — езда на велосипеде, а точнее пребывание в седле «стального коня», также может негативно отразиться на состоянии мужского организма. Первое исследование в данном направлении было проведено еще в 1998 году. Тогда английские специалисты наблюдали за 400 мужчинами, регулярно занимавшимися велосипедными прогулками, и выяснили, что пребывание в седле действительно приводит к сдавливанию мягких тканей и нервов.

В связи с выявленными проблемами сегодня сиденья многих велосипедов имеют специальные желобы в центре. Однако, как утверждают ученые, эти желобы не намного «разгрузили» мужские органы. Эксперты из Норвегии, исходя из проведенных ими исследований, уверяют, что ткани в области промежности все равно немеют у 20% спортсменов, а 13% даже жалуются на кратковременную импотенцию.

Тот факт, что велосипедное седло действительно сказывается не лучшим образом на потенции, подтверждают и ученые из немецкого Кельна, опубликовавшие итоги своих изысканий в журнале Originalia. Примечательно, что эксперты внесли велоспорт в список видов спорта, вызывающих импотенцию.

Холодное и мокрое

Особое снимание уделяют специалисты и такому распространенному заболеванию среди современных мужчин как простатит. Автор множества пособий о здоровье и методах лечения и профилактики различных заболеваний Олеся Живайкина в очередной своей книге «Простатит», основанной на научных трудах квалифицированных врачей, пишет о том, что для того, чтобы избежать этого недуга, мужчинам «ни в коем случае нельзя сидеть на холодных бордюрах, камнях и скамьях».

Точку зрения Живайкиной подтверждает и уролог, кандидат медицинских наук Сурен Терещенко. В интервью для издания «Аргументы и факты» Терещенко отмечает, что при охлаждении и, как следствие, простуде вредные микроорганизмы атакуют все системы человека, и в том числе и простату. По словам уролога, именно поэтому мужчинам не стоит сидеть на мокрых и холодных поверхностях.

Обыкновенный стул