Названы самые опасные сиденья для мужчин 

По данным американских ученых, среднестатистический современный человек из 16-ти часов бодрствования 12 проводит в сидячем положении: люди сидят дома, на работе, в автомобиле. Конечно, подобный образ жизни отрицательно сказывается на здоровье. Причем, мужчины, как правило, страдают больше.
Автомобильные сиденья
В начале 2017 году агентство «Автостат» провело статистическое исследование, в результате которого выяснилось, что за истекший к тому моменту период на 1000 жителей РФ приходилось 288 автомобилей. Машина теперь действительно — не роскошь, а средство передвижения. Однако даже при таком отношении к автомобилям их обладатели все равно стремятся создать для себя комфортные условия передвижения: к примеру, приобрести сиденья или специальные накидки с подогревом, которые, бесспорно, незаменимы в холодное время года.
Тем не менее ученые призывают отказаться от данной покупки водителей-мужчин. В частности немецкий уролог Херберт Шперлинг, который долгое время занимался изучением этой проблемы, заявляет, что подогрев сидений таит в себе не меньшую опасность для мужского здоровья, чем облегающие брюки. Все дело в том, что температура половых органов мужчины по природе своей всегда ниже температуры тела в целом на 1-2 градуса. Более высокая температура просто губительна для чувствительных сперматозоидов. Интересно, что на состояние здоровья женщины подогрев сидений не влияет вовсе.
Седло велосипеда
Еще одно модное нынче увлечение — езда на велосипеде, а точнее пребывание в седле «стального коня», также может негативно отразиться на состоянии мужского организма. Первое исследование в данном направлении было проведено еще в 1998 году. Тогда английские специалисты наблюдали за 400 мужчинами, регулярно занимавшимися велосипедными прогулками, и выяснили, что пребывание в седле действительно приводит к сдавливанию мягких тканей и нервов.
В связи с выявленными проблемами сегодня сиденья многих велосипедов имеют специальные желобы в центре. Однако, как утверждают ученые, эти желобы не намного «разгрузили» мужские органы. Эксперты из Норвегии, исходя из проведенных ими исследований, уверяют, что ткани в области промежности все равно немеют у 20% спортсменов, а 13% даже жалуются на кратковременную импотенцию.
Тот факт, что велосипедное седло действительно сказывается не лучшим образом на потенции, подтверждают и ученые из немецкого Кельна, опубликовавшие итоги своих изысканий в журнале Originalia. Примечательно, что эксперты внесли велоспорт в список видов спорта, вызывающих импотенцию.
Холодное и мокрое
Особое снимание уделяют специалисты и такому распространенному заболеванию среди современных мужчин как простатит. Автор множества пособий о здоровье и методах лечения и профилактики различных заболеваний Олеся Живайкина в очередной своей книге «Простатит», основанной на научных трудах квалифицированных врачей, пишет о том, что для того, чтобы избежать этого недуга, мужчинам «ни в коем случае нельзя сидеть на холодных бордюрах, камнях и скамьях».
Точку зрения Живайкиной подтверждает и уролог, кандидат медицинских наук Сурен Терещенко. В интервью для издания «Аргументы и факты» Терещенко отмечает, что при охлаждении и, как следствие, простуде вредные микроорганизмы атакуют все системы человека, и в том числе и простату. По словам уролога, именно поэтому мужчинам не стоит сидеть на мокрых и холодных поверхностях.
Обыкновенный стул
Если принять во внимание сидячий образ жизни, который ведет современный человек, то опасность может скрываться и в обыкновенном стуле, диване, табурете или другом предмете мебели. Все зависит от того, сколько именно вы на нем проводите. По мнению доктора медицинских наук Николая Бойко (издание «Факты»), мужчины, которые большую часть периода бодрствования сидят за компьютером в офисе и за рулем автомобиля, страдают от простатита гораздо чаще тех, кто много двигается. Это связано с тем, что в сидячем положении нарушается кровообращение в половых органах, а застойные процессы, как утверждает врач, почти всегда приводят к воспалениям.