Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цукерберг создаст устройство, читающее мысли 

Рамблер 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, что компания занимается разработкой нового гаджета. Он сможет создавать виртуальную реальность, а люди смогут управлять им с помощью силы мысли.
В большом интервью он подробно описал новое устройство. Оно будет выглядеть как шапочка для плавания с множеством проводов и электродов. Принцип работы заключается в том, что система будет анализировать нейроимпульсы и кровоток из разных долей мозга и принимать сигналы, а затем передавать их в аналитический центр.
С помощью такой функции пользователи смогут печатать и перемещаться по приложению без помощи рук. Новая технология будет доступна в очках виртуальной реальности Oculus VR, которые тоже производят под руководством Facebook.
Цукерберг также добавил, что планирует и дальше развивать технологии дополненной реальности, так как они развивают возможности человека. Он рассказал о возможной разработке цифрового слоя реального мира, который будет работать с помощью VR.
Комментарии2
Вещи , Марк Цукерберг
Читайте также
Видео
Тайваньская продавщица стала звездой Сети
Люди
Nasa превратила фотографию космоса в мелодию
Истории
Как зарядить телефон в неудобном месте
Вещи
Поклонская выпустит товары под брендом «Няш-мяш»
Безумный мир
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Люди
Теории заговоров, которые никак не опровергнут
Истории Безумный мир
К чему привела драка леопардов
Безумный мир
Нападения на глав стран, попавшие на видео
Люди
Панда променяла детеныша на яблоко
Безумный мир Места
Пенсионер остолбенел из-за юной красотки
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение