Цукерберг создаст устройство, читающее мысли

Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал, что компания занимается разработкой нового гаджета. Он сможет создавать виртуальную реальность, а люди смогут управлять им с помощью силы мысли.

В большом интервью он подробно описал новое устройство. Оно будет выглядеть как шапочка для плавания с множеством проводов и электродов. Принцип работы заключается в том, что система будет анализировать нейроимпульсы и кровоток из разных долей мозга и принимать сигналы, а затем передавать их в аналитический центр.

С помощью такой функции пользователи смогут печатать и перемещаться по приложению без помощи рук. Новая технология будет доступна в очках виртуальной реальности Oculus VR, которые тоже производят под руководством Facebook.

Цукерберг также добавил, что планирует и дальше развивать технологии дополненной реальности, так как они развивают возможности человека. Он рассказал о возможной разработке цифрового слоя реального мира, который будет работать с помощью VR.