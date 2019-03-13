Тайник с артефактами нашли в Сирии

Несмотря на то, что бои в Восточной Гуте закончились год назад, военные продолжают находить тайники террористов. Обычно это склады с оружием или тоннели, но в последний раз им удалось обнаружить тайник с выкраденными артефактами.

Сирийские спецслужбы обнаружили оставленный террористами тайник с артефактами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Сирийские спецслужбы обнаружили в одном из тоннелей города Замальке в Восточной Гуте тайник с археологическими артефактами, оставленный террористами, когда они отступали из Гуты», — цитирует агентство корреспондента местного телеканала.

Среди обнаруженных артефактов фрагменты древних статуй и скульптурных композиций. Они предназначались для контрабанды.

Восточная Гута перешла от террористов под контроль сирийской армии весной 2018 года. В освобожденных районах проводятся поисковые работы. Военные находят склады с боеприпасами, тайники и тоннели.