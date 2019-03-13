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Тайник с артефактами нашли в Сирии 

360tv.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Несмотря на то, что бои в Восточной Гуте закончились год назад, военные продолжают находить тайники террористов. Обычно это склады с оружием или тоннели, но в последний раз им удалось обнаружить тайник с выкраденными артефактами.
Сирийские спецслужбы обнаружили оставленный террористами тайник с артефактами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«Сирийские спецслужбы обнаружили в одном из тоннелей города Замальке в Восточной Гуте тайник с археологическими артефактами, оставленный террористами, когда они отступали из Гуты», — цитирует агентство корреспондента местного телеканала.
Среди обнаруженных артефактов фрагменты древних статуй и скульптурных композиций. Они предназначались для контрабанды.
Восточная Гута перешла от террористов под контроль сирийской армии весной 2018 года. В освобожденных районах проводятся поисковые работы. Военные находят склады с боеприпасами, тайники и тоннели.
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