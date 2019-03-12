МакЭвой продаст оскаровскую рубашку с автографами звезд

Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Актёр Джеймс МакЭвой выставил на благотворительный аукцион свою рубашку с автографами нескольких десятков звёзд шоу-бизнеса, сообщает People. Их он заполучил за кулисами церемонии «Оскар». МакЭвой по пути на праздничную вечеринку после награждения случайно нашел на полу красный фломастер и попросил коллег расписаться на его белой рубашке.

«Когда я нашел на полу маркер, то попросил людей полностью изуродовать мою прекрасную белую рубашку. Конечно, эта идея появилась в неформальной обстановке и под воздействием алкоголя, но теперь я должен воплотить её на аукционе и набрать пожертвования для организации, которая много для меня значит», — сказал он.

Деньги от торгов пойдут некоммерческой организации Ronald McDonald House в Нью-Йорке, занимающейся помощью больным детям, которую поддерживает МакЭвой. Чтобы принять участие в аукционе, надо внести минимальный сбор в размере 10 долларов.

В ближайшее время актёра можно будет увидеть на экранах в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс», а осенью в прокат выйдет сиквел фильма «Оно», в котором МакЭвой сыграл взрослого Билла Денбро.