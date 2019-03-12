МакЭвой продаст оскаровскую рубашку с автографами звезд 

Вырученные деньги пойдут на благотворительность.
Актёр Джеймс МакЭвой выставил на благотворительный аукцион свою рубашку с автографами нескольких десятков звёзд шоу-бизнеса, сообщает People. Их он заполучил за кулисами церемонии «Оскар». МакЭвой по пути на праздничную вечеринку после награждения случайно нашел на полу красный фломастер и попросил коллег расписаться на его белой рубашке.
«Когда я нашел на полу маркер, то попросил людей полностью изуродовать мою прекрасную белую рубашку. Конечно, эта идея появилась в неформальной обстановке и под воздействием алкоголя, но теперь я должен воплотить её на аукционе и набрать пожертвования для организации, которая много для меня значит», — сказал он.
Деньги от торгов пойдут некоммерческой организации Ronald McDonald House в Нью-Йорке, занимающейся помощью больным детям, которую поддерживает МакЭвой. Чтобы принять участие в аукционе, надо внести минимальный сбор в размере 10 долларов.
Победитель получит рубашку МакЭвоя с втографами Бри Ларсон, Хелен Миррен, Фрэнсис Макдорманд, Шарлиз Терон, Эми Адамс, Сэмюэла Л. Джексона, Майкла Б. Джордана, Сэма Рокуэлла, Джейсона Момоа, Тейлор Свифт, Софи Тёрнер, Джо Джонаса, Николаса Холта, Зои Кравиц и других.
В ближайшее время актёра можно будет увидеть на экранах в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс», а осенью в прокат выйдет сиквел фильма «Оно», в котором МакЭвой сыграл взрослого Билла Денбро.