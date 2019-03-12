Археологи нашли останки неизвестного предка людей

На северо-западе Кении обнаружены останки неизвестного вида обезьян, которые жили 22 миллиона лет назад. Они были одними из тех, от кого произошли люди.

Такая находка помогла заполнить пробелы в эволюции и понять, как формировались зубы у современных людей. Останки обладают рядом особенностей, поэтому ученые отнесли их к новому виду приматов Alophia metios.

У зубов отсутствовали лофы на жевательной поверхности, которые помогали разгрызать твердую пищу. Именно поэтому ученые предположили, что перед ними останки свиньи, а не обезьяны. Их рацион питания состоял из орехов, семян и твердых фруктов. Археологи предположили, что потом они начали есть листья — это послужило началом формирования зубов у других приматов, а затем и у людей.

Раскопки проводились в Западной Тургане. Именно в этом регионе чаще всего находят артефакты периода с 19 до 25 миллиона лет назад. В то время в этом регионе Африки находились леса, населенные различными видами животных. Помимо новых открытий, археологи нашли останки слонов и рептилий.