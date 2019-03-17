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Почему носовой платок квадратный 

Рамблер 15 минут назад
Фото: depositphotos
Носовые платки появились еще в Древнем Риме. Правда, тогда они представляли собой обычные кусочки ткани, которые называли «орариум» (полотенце). Использовали их для удаления остатков пищи с лица и рук, а позже — и для сморкания.
В моду платки вошли во времена эпохи Возрождения, именно тогда носовой платок стал обязательным элементом наряда. «Аксессуар» всячески украшали: кружевом, вышивкой и даже небольшими драгоценными камнями. Носить их было принято за поясом или рукавом.
При французском дворе было можно носить сразу два платка: один, надушенный и украшенный, могли видеть все, он являлся своеобразным дополнением к наряду, другой же использовали по его прямому назначению и напоказ не выставляли.
Изначально носовые платки имели разную форму: можно было выбирать из овальных, треугольных и даже круглых кусочков ткани.
Привычную же нам квадратную форму носовой платок получил лишь в XVIII веке. Придворные ткачи пожаловались королю Людовику XVI, что на изготовления круглых и овальных платков уходит слишком много ткани и остаётся много обоезков, которые уже невозможно использовать.
Правитель подошёл к проблеме серьезно и в сентябре 1784 года издал указ, согласно которому длина носового платка должна равняться его ширине. Также в указе было отмечено, сколько раз можно использовать этот аксессуар по его прямому назначению.
Высмаркиваться в платок следовало не более 12 раз, потому что потом «на него уже смотреть страшно».
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