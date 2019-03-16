Почему «новые русские» носили малиновые пиджаки

Этот предмет гардероба можно смело назвать символом 90-х. Малиновые пиджаки носили звезды эстрады, криминальные авторитеты и солидные бизнесмены. Сейчас такой стиль вызывает лишь смех, но тогда малиновый пиджак стал практически униформой успешных людей.

Существует версия, что подобная мода возникла среди знатоков "Что?Где?Когда?". Такие пиджаки носили сильнейшие игроки.

Также популяризацию малинового пиджака приписывали Сергею Мавроди , который появился в нем на экране в 1994, чтобы поздравить россиян с новым годом.

Однако и знатоки, и Мавроди только подхватили "малиновую волну". А запустил ее модельер Джанни Версаче , выпустивший в 1992 году коллекцию малиновых пиджаков и серых брюк.

В это время зарубежные поездки и модные показы могли позволить себе только самые состоятельные россияне. Неудивительно, что они купили партию таких пиджаков и привезли в Россию. Новому стилю стали подражать и простые люди, чтобы хоть так приблизиться к элите. Рынок откликнулся на запрос покупателей — на прилавках появились пиджаки всех оттенков красного турецкого пошива.

Почему же именно малиновый цвет пришелся по душе "новым русским"? Вероятно, свою роль сыграл резкий контраст с однообразной мужской одеждой в строгих тонах, принятой в советской среде. Яркие краски ассоциировались с заграницей, а все импортное по старой привычке считалось качественным и престижным.

Впрочем, уже к 1996 году малиновый пиджак стал уделом мелких провинциальных дельцов, ходячим анекдотом. Хозяева жизни облачились в дорогие костюмы сдержанных тонов. А после 1998 года "малиновая волна" окончательно схлынула.