Почему в СССР были популярны стеклоблоки

Мы все помним эти вставки на стеклянных стенах, которые рассматривали в детстве. Они были повсюду: в больницах, детских садах, школах и даже в некоторых квартирах.

Пик роста популярности стеклоблоков пришелся на 60-е годы прошлого века. Причем их использовали не только в Советском Союзе, но и по всему миру.

В СССР чаще всего они встречались трех цветов: синего, зеленого и желтого. Рифленые или гладкие. Их почти не использовали в строительстве жилых домов, но в общественных зданиях ставили постоянно.

На первый взгляд кажется, что использование стеклоблоков носит исключительно декоративный характер, но на самом деле это не так. В первую очередь, они помогали экономить электроэнергию. Даже в ГОСТе их способность пропускать свет упоминается первым свойством.

В том же документе говорилось, что они выдерживают температуру до 40 градусов, а прочность можно сравнить с камнем. Они были очень прочные и не пропускали влагу. При этом, они пропускают только свет, а то, что находится за стеной, увидеть нельзя.

Из-за всех этих свойств секлоблоки стали очень популярны в СССР. Почему строители и архитекторы перестали их использовать, не сообщается.