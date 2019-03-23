Изобретения, созданные во время Первой мировой

Помимо субмарин, газов, новых видов оружия, Первая мировая война подарила миру множество изобретений, без которых нельзя представить современный мир.

Застежка на молнии

Впервые ее представил в 1913 году американец шведского происхождения Гидеон Суиндбек. Он сразу же зарегистрировал патент, так как чувствовал, что совершит революцию в одежде. Штатским новое изобретение не понравилось, а вот военным пришлось по душе. Сначала молнию вставляли в сумки для документов и мелких ценностей моряков Великобритании и Канады. Ближе к концу войны появилась первая одежда с новой застежкой, а уже в 30-х ее вшивали в мужские брюки.

Чай в пакетиках

Перед самым началом войны предприниматель Том Салливан из Нью-Йорка случайно опустил чай в шелковом мешочке в горячую воду и увидел, что он заварился. После этого он наладил продажу нового продукта. Массовое производство организовала компания Teekanne из Дрездена, которая поставляла чай на фронт. В целях экономии шелк заменили марлей, а военные называли это "чайной бомбой".

Наручные часы

Первыми обладателями наручных часов стали летчики Первой мировой. Гражданские относились с иронией к такому способу, потому что считали это несолидным. Карманные часы вышли из обихода только спустя несколько десятилетий. Привычка сверять часы также появилась после войны. Перед атакой офицеры проверяли время, чтобы действовать с точностью до секунды.

Вата и женские гигиенические средства

До Первой мировой в качестве перевязочного материала медики использовали высушенный болотный мох, который мог дезинфицировать раны. Хлопковая вата появилась в 1914 году. Ее запатентовала компания Kimberly-Clark, которая поставляла лекарства странам Антанты. Вскоре медсестры начали использовать ее для своих нужд, а позже практика распространилась по всему миру. Узнав об этом, бренд начал производить женские гигиенические принадлежности, но уже после войны.