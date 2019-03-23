Почему тюремная форма полосатая

Сегодня тюремная форма может быть оранжевой, серой, красной, но некоторое время назад все заключенные были одеты в полоску.

Изначально такую необычную одежду делали по двум причинам. Во-первых, она облегчала поимку беглецов: в темное время суток их было лучше видно, и они не могли слиться с толпой. Во-вторых, необходимость носить одинаковую полосатую одежду оказывало психологическое давление, подавляя волю заключенных.

Дьявольская ткань

На самом деле, история полосатой одежды начинается в 12-13 веке. В это время такая ткань считалась позорной и унизительной. Ее носили палачи, девушки легкого поведения и другие изгои: шуты, циркачи, еретики и незаконнорожденные дети.

В 13 веке монахи ордена кармелитов предложили вшить в расу коричневые полоски. Конфликт дошел до самого папы и католическая церковь полностью запретила полосатую одежду.

У историков до сих пор нет единого мнения о том, почему полосатая одежда вызывала столько ненависти у европейцев. Одни предполагают, что это пошло от толкования библейской цитаты "Не надевай на себя одежды двойной", а другие считают, что такая ткань могла расцениваться как способ маскировки. Подтверждения этих версий нет до сих пор.

После революций в XVIII веке полоска больше не воспринималась как табу. Наоборот, на ткань началась тотальная мода. Ее применяли не только в одежде, но и в качестве обивки мебели и даже стен.

Для заключенных

Полосатая униформа для заключенных появилась только в 19-ом веке, а до этого никому не было дело до преступников. Такая форма одежды просуществовала около века. Сейчас стандарты регламентируют, что отбывающим наказание должна выдаваться одежда в соответствии с климатом, а также она не должна оскорблять их достоинство.