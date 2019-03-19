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Почему мемомагнетика так популярна 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Мемомагнетика, или коллекционирование магнитов на холодильник, является популярным занятием. Практически каждый чувствует необходимость привезти с собой из поездки себе и друзьям магниты.
Название подобного увлечения — мемомагнетика — появилось относительно недавно и пока еще не является общепринятым. Мемомагнетикой увлекаются люди разных возрастов и пола. Для коллекционирования магнитов не требуется высокого уровня доходов. Да и среди магнитов не часто найдешь дорогие экземпляры, в основном магниты дороги воспоминаниями, с которыми они ассоциируются у человека.
Многие отдают предпочтение коллекционированию магнитов, потому что их легко хранить на дверце холодильника. Однако многие предпочитают и другие места хранения, например, магнитные доски. Там их удобно сортировать и выкладывать в удобной для себя последовательности.
Сейчас каждый город выпускает магниты со своими достопримечательностями. Это популярно не только за границей, но и в России. Например, магниты из Гусь-Хрустального поражают оригинальностью — их делают из стекла или хрусталя, подчеркивая свое происхождение.
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