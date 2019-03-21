Эволюция Барби: как изменилась кукла

К юбилею Барби проследили эволюцию куклы за последние десятилетия.

В марте 1959 года на выставке American Toy Fair в Нью-Йорке была представлена первая кукла Барби, которая произвела настоящий фурор. И вот уже 60 лет Барби представляет идеальную женщину и остается желанным подарком всех девочек. Но если наряды и прически куклы всегда соответствовали последней моде, то ее стиль жизни отставал от хода времени лет на 10, что вызывало шквал критики в сторону компании Mattel.

В последнее десятилетие, когда продажи Барби пошли на спад под напором конкурентов — кукол Bratz, Pullip, «Школы монстров» (последний бренд, впрочем, принадлежит все тому же Mattel), создатели постарались ускориться и осовременить Барби. А заодно и избавить ее от имиджа пособницы патриархального строя.

От нереалистичной куклы к бодипозитиву и кроссовкам

Если бы классическая Барби, с которой мы играли в детстве, была реальной женщиной, то при росте 175 см она весила бы примерно 48 килограммов, имела 33-й размер ноги, талию обхватом 45 см и запястья обхватом 8 см.

Ее шея была бы примерно вдвое тоньше и длиннее нормальной и вряд ли выдержала бы вес головы (которая у Барби намного крупнее, чем нужно). С такой талией у Барби-женщины не осталось бы места для внутренних органов — в частности, печень и кишечник точно не уместились бы.

Словом, будь этот эталон красоты живым, он оставался бы таковым недолго.

Многие медики считают, что при наличии столь серьезных патологий Барби большую часть жизни провела бы в инвалидной коляске.

Mattel часто критиковали за внедрение нездоровых идей о женском теле, а художники регулярно представляли арт-проекты, в которых кукла представала ненакрашенной и приближенной к настоящим человеческим пропорциям. Самым заметным стал проект Николая Лэмма, который не просто сделал копию Барби с фигурой реальной 19-летней девушки, но и добавил в комплект наклейки, имитирующие прыщи, шрамы, целлюлит и ссадины.

В 2016 году дизайнеры Mattel наконец вняли общественности и выпустили линейку «очеловеченных» кукол.

На разработку новых Барби ушло 2 года. Ассортимент пополнился куклами низкого и высокого роста, а также пухленькой Барби (которая, несмотря на название Curvy (Пышная) в реальной жизни носила бы 46-й размер и вряд ли могла бы рассчитывать на карьеру модели plus size).

Грудь у Барби стала меньше, а шея — немного короче.

Ступни тоже поменялись: если классическая Барби словно приподнимается на носочках, готовая запрыгнуть в туфли на шпильках, то в новой коллекции 9 моделей стоят ровно и предпочитают носить обувь на плоской подошве.

Кроме того, в революционную коллекцию Fashionistas вошли темнокожие куклы, Барби с карибской и испанской внешностью и Барби-азиатки.

Изменились и прически: кроме классической Барби с длинными светлыми локонами теперь можно купить куклу с любым цветом волос: от рыжего и черного до розового и фиолетового, с курчавыми волосами, прической в стиле афро и с короткой стрижкой.

Правда, от thigh gap — промежутка между бедрами куклы — полностью избавиться не удалось, но дизайнеры говорят, что без него ноги куклы не смогли бы двигаться.

Барби и карьера мечты: как менялись профессии куклы

Профессии Барби всегда отражали взгляд общества на женские карьерные устремления. В 1960-х и 1970-х она работала дизайнером нарядов, стюардессой, медсестрой, балериной и учительницей, время от времени участвуя в конкурсах красоты. Профессия астронавта — отклик на полет Валентины Терешковой — несколько выбивался из этого ряда. Особенно если учесть, что первая американка отправилась в космос спустя почти 20 лет после того, как Барби примерила скафандр.

Эмансипация добралась до мира Барби на доброе десятилетие позже: лишь в 1980-х ей позволили служить в армии и быть послом доброй воли.

В 1990-е она уже работала спасателем и пожарным, была ученым-палеонтологом, пилотом, менеджером и даже баллотировалась на пост президента США.

Со временем профессии Барби отходили все дальше от «типично женских». И хотя Барби-певица и Барби-модель пользуются неизменным спросом, за последние 20 лет кукла все реже выбирает «девочковые» профессии: сегодня в каталоге Mattel имеется с десяток кукол-докторов всех специальностей и только одна медсестра.

letidor.ru

Барби в передничке тоже имеется, но теперь она — не домохозяйка у плиты, а владелица собственного капкейкового стартапа.

Кажется, производители всерьез намерены разорвать как можно больше шаблонов.

Наряду с Барби-айтишницей, микробиологом, телеоператором, пилотом, футболисткой и бейсболисткой появилась даже Барби-гонщица.

В 2018 Mattel решила, что карьерой года для Барби станет инженер робототехники. У Барби-робототехника есть фиолетовый ноутбук и миниатюрный серебристый робот, а владелицы всего этого богатства получают не только игрушку, но и логин для входа на онлайн-платформу Tynker, где любой ребенок может научиться кодировать и создавать свои игры и приложения, оживлять настоящих роботов и управлять дронами.

Среди других новинок — кукла, «срисованная» с Ибтихадж Муххамад, чемпионки мира по фехтованию (кстати, в варианте curvy), Барби в образе Лори Эрнандес, американской гимнастки, Барби-пчеловод и Барби-фермерша на тракторе, Барби-Фрида Кало и Барби, представляющая легендарную летчицу Амелию Эрхарт

Что происходит с Барби сейчас

С недавних пор Барби говорит со своими юными поклонницами напрямую: уже 3 года она ведет видеоблог, на который подписано более 5 миллионов пользователей. Большая часть роликов посвящена самой Барби и содержимому ее сумки, щеночкам, выбору платьев для школьного бала, тестам вроде «Какая ты песня» и семейным праздникам.

Но встречаются и темы поглубже: в одном из видео Барби признается, что ей порой бывает грустно без причины, и говорит, что печаль — это нормальная эмоция, в другом затрагивает проблему застенчивости.

Она обсуждает травлю в школе, рассказывает истории влиятельных женщин и проводит кампанию Close the Dream Gap, цель которой — помочь девочкам стремиться к большему и игнорировать стереотипы.

Создатели некогда самой известной и популярной куклы стараются идти в ногу со временем и менять образ Барби вслед за потребностями нового поколения. Получится ли у Барби вновь оторваться от конкурентов, покажет время.