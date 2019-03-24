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От каких веществ человеку стоит держаться подальше 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Издревле человечество пользовалось ядами в различных целях. На свете существует великое множество токсичных веществ, которые способны сгубить человека в течение нескольких секунд. Однако из всех них можно выделить самые опасные и быстродействующие.

Цианистый калий

sovzondconference.ru
В истории не редки случаи отравления цианистым калием. Он имеет вид белого порошка и запах горького миндаля, который характерен для многих ядовитых веществ. При попадании в организм, он действует за считанные секунды, вызывая судороги и дыхательную недостаточность.

Ртуть

1obl.ru
Когда-то люди даже не предполагали, что ртуть может быть смертельной отравой. Ее даже применяли для изготовления стоматологических пломб. Только потом стало известно о ее токсичных свойствах. Есть множество случаев, когда люди отравляли друг друга этим веществом.
Вдыхание паров ртути поражает головной мозг и дыхательную систему. Прием ртути внутрь может закончится летальным исходом.

Мышьяк

wikimedia.org
Зачастую мышьяком травят грызунов и используют в маленьких дозах для временных зубных пломб. Отравление мышьяком приводит к болям в животе, судорогам, коме, а потом к летальному исходу.

Стрихнин

medtox.net
Имеет вид белого кристаллического порошка без запаха. Его используют в качестве пестицида. Его попадание внутрь человеческого организма не всегда может закончиться летальным исходом, однако для смертельного отравления небольшого количества вполне достаточно.

Батрахотоксин

ansva.com
Шансы отравиться данным токсином очень небольшие. Этот яд содержится в телах крошечных цветных лягушек, обитающих в Колумбии. Их яд поражает нервную систему и приводит к печальным последствиям.
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