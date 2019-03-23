Почему простые карандаши желтого цвета

Каждый из нас пользовался и наверняка пользуется простыми карандашами. И все, скорее всего, замечали, что самый распространенный цвет его «деревянной рубашки» желтый. Но почему выбран именно этот оттенок?

Самая простая и банальная версия такой расцветки корпуса простого карандаша — чтобы его было проще заметить на столе среди других предметов. Вот и придумали ему такой яркий «наряд».

Согласно другому мнению, желтый корпус для графитового карандаша придумали китайцы. Дело в том, что в начале 19 века в Америку графит доставляли из Китая, и жители этой страны хотели как-то подчеркнуть этот факт. Недолго думая, они и сделали простой карандаш желтым. Но не стоит думать, что это напоминание об оттенке кожи китайцев. В Китае желтый — это цвет уважения и почтения. Поэтому его и выбрали из множества других оттенков.

Но некоторые историки оспаривают факт, что идея облечь простой карандаш в жёлтый корпус принадлежит именно китайцам. Так, например, историк Генри Петроски заявляет, что своей желтой «рубашкой» простой графитовый карандаш обязан чешской компании Koh-i-Noor Hardtmuth. Согласно его версии, именно производители этой фирмы выбрали яркий цвет для корпуса простого карандаша, сделав это маркетинговых ходом, чтобы выделить товар именно своего производства.

Со временем желтый цвет корпуса графитового карандаша просто стал традиционным.