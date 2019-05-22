В Австралии нашли золотой самородок на $100 тыс.

A Goldfields gold hunter has achieved every prospector’s dream — uncovering a 1.4kg nugget worth almost $100,000. https://t.co/dLwz6qAJ2g #wanews— The West Australian (@westaustralian) 20 мая 2019 г. Австралиец обнаружил самородок золота, который эксперты оценили примерно в 100 тысяч долларов. Инцидент произошел в штате Западная Австралия, сообщает BBC News.

Отмечается, что золотоискатель нашел самородок весом 1,4 килограмма с помощью металлодетектора, когда проходил рядом с солеными озерами. После этого мужчина принес ценную находку в магазин оборудования Finders Keepers Gold Prospecting.

Владелец торговой точки рассказал журналистам, что стоимость такого самородка оценивается в 100 тыс. долларов. По его словам, подобные ценности находят несколько раз в год. Тем не менее чаще всего для этого используется специальная тяжелая техника.

Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что драгоценные металлы появились на Земле благодаря взрыву сверхновых.