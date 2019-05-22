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В Австралии нашли золотой самородок на $100 тыс. 

Мир24 + ещё 1 22 мая 2019
Фото: МТРК «Мир» / Елена Карташова
Австралиец обнаружил самородок золота, который эксперты оценили примерно в 100 тысяч долларов. Инцидент произошел в штате Западная Австралия, сообщает BBC News.
Отмечается, что золотоискатель нашел самородок весом 1,4 килограмма с помощью металлодетектора, когда проходил рядом с солеными озерами. После этого мужчина принес ценную находку в магазин оборудования Finders Keepers Gold Prospecting.
Владелец торговой точки рассказал журналистам, что стоимость такого самородка оценивается в 100 тыс. долларов. По его словам, подобные ценности находят несколько раз в год. Тем не менее чаще всего для этого используется специальная тяжелая техника.
Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что драгоценные металлы появились на Земле благодаря взрыву сверхновых.
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Вещи , BBC News
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