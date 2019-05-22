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Создан робопес, который умеет делать сальто и его может построить каждый 

Популярная механика 22 мая 2019
Фото: Популярная механика
Робот по кличке «Песик» (Doggo) умеет танцевать, делать сальто и бегать рысью. Его возможности разительно отличаются от всего, что раньше рядовой покупатель мог найти на рынке. Например, японский Aibo — самый известный робопес, — несмотря на свой довольно широкий функционал передвигается довольно медленно и неуклюже.
“Песик” из Стэнфорда собран с применением заводских компонентов, которые может купить любой желающий, а их общая стоимость составляет менее трех тысяч долларов. Это значительно дороже аналогичных игрушек, но ближайший аналог по маневренности может быть произведен только Boston Dynamics и еще не увидел свет. Помимо деталей, общедоступно и программное обеспечение — оно, как и документация по созданию робота, распространяется по принципу открытого исходного кода.
Одной из ключевых особенностей устройства компактной четвероногой машины является отсутствие амортизирующих элементов в конечностях. Их функцию выполняют сервомоторы с обратной связью. Когда на ногу прикладывается нагрузка, компьютерный «мозг» оценивает, с какой силой необходимо на нее ответить, чтобы выполнить требуемое действие или стабилизировать аппарат.
Doggo пока не слишком функционален — он требует дистанционного контроля, а также не умеет, например, открывать дверь, как гораздо более крупные и технологичные «собаки» Boston Dynamics. Создатели используют его как тестовую платформу, с помощью которой отрабатываются технологии передвижения по самым разным поверхностям, включая песок, гравий и лестницы. В дальнейшем, на ее базе студенты планируют создать робота-курьера компаньона для социальных нужд.
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