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Создан смартфон для фанатов «Игры Престолов» 

Lenta.ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: Caviar
Российский бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar разработал дизайн корпуса для складного смартфона Samsung Fold. Компания посвятила его книге «Ветра зимы» — недостающей части цикла романов Джорджа Мартина, лежащего в основе сериала «Игра Престолов». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Устройство, напоминающее книгу, оформили в виде тома «Ветров Зимы» и снабдили золотой застежкой. Фронтальную и тыльную стороны украсили изображениями домов из Семи Королевств, а так же фигурами драконов и дворцовыми башнями. На задней стороне — панно из черного композитного оникса, на котором выгравирована карта Вестероса.
В лимитированную серию вошло семь смартфонов. Первый экземпляр решили подарить Джорджу Мартину: в Caviar считают, что он вдохновит писателя на скорейшее продолжение работы над циклом «Песнь льда и пламени».
Стоимость складного смартфона составляет 499 тысяч рублей.
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Вещи , Джордж Мартин , Lenta.ru
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