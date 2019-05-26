Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в России не прижился двухэтажный автобус 

Рамблер 23 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Подкидыш"
Двухэтажные автобусы — один из главных символов Лондона, но в советские времена они были и в России. Такой вид транспорта не прижился у нас, поэтому о них мало кто помнит.
Власти СССР не хотели отставать от мирового прогресса, поэтому в 1935 году появилась идея создания двухэтажного транспорта. Один такой троллейбус пришел к нам из Лондона. Тогда решили не закупать транспорт из Великобритании, а делать самим.
Этой задачей занимались на автомобильном заводе в Ярославле, уже через год первый двухэтажный советский троллейбус поехал по Москве. Транспорт назвали ЯТБ-3, и он был похож на британский оригинал как две капли воды, только руль был расположен слева, а не справа.
Троллейбус вмещал сотню людей: 40 на втором этаже и 60 на первом. Первые из них курсировали по Ленинскому проспекту и улице Горького. Всего за год с небольшим выпустили десять экземпляров такого троллейбуса.
В советских реалиях он не прижился. Во-первых, из соображений безопасности высота потолка была всего 1,8 метра, а, во-вторых, менталитет был не готов к такому транспортному повороту. Большинство москвичей не забирались на второй этаж, потому что боялись, что не успеют выйти на своей остановке, и толпа оставалась внизу. Так на советских улицах больше не появлялся двухэтажный транспорт.
Позже инженеры сделали упор на одноэтажные автобусы. Они требовали меньше времени и денег на производство и были вместительнее из-за большого количества стоящих мест. В дальнейшем появились автобусы-гармошки.
Комментарии3
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные занятия в мужских раздевалках2
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»39
Котики под кайфом: на что способна кошачья мята4
Безумные вещи, в которые верили в Средневековье13
Музей The Beatles откроют в Санкт-Петербурге
Видео
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
06:08
Где видят самый известный поезд-призрак
Безумный мир
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
00:34
Корова-байкер поразила интернет
Безумный мир
00:11
Кот застал любимую за изменой с чёрным красавцем
Безумный мир
00:26
Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв
Безумный мир
02:20
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Истории
01:18
Когда люди попадут на Луну
Истории
00:45
Крыса вызвала на бой прихожан
Безумный мир
00:14
Кота обескуражила ссора хозяев
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение