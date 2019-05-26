Почему в России не прижился двухэтажный автобус

Двухэтажные автобусы — один из главных символов Лондона, но в советские времена они были и в России. Такой вид транспорта не прижился у нас, поэтому о них мало кто помнит.

Власти СССР не хотели отставать от мирового прогресса, поэтому в 1935 году появилась идея создания двухэтажного транспорта. Один такой троллейбус пришел к нам из Лондона. Тогда решили не закупать транспорт из Великобритании, а делать самим.

Этой задачей занимались на автомобильном заводе в Ярославле, уже через год первый двухэтажный советский троллейбус поехал по Москве. Транспорт назвали ЯТБ-3, и он был похож на британский оригинал как две капли воды, только руль был расположен слева, а не справа.

Троллейбус вмещал сотню людей: 40 на втором этаже и 60 на первом. Первые из них курсировали по Ленинскому проспекту и улице Горького. Всего за год с небольшим выпустили десять экземпляров такого троллейбуса.

В советских реалиях он не прижился. Во-первых, из соображений безопасности высота потолка была всего 1,8 метра, а, во-вторых, менталитет был не готов к такому транспортному повороту. Большинство москвичей не забирались на второй этаж, потому что боялись, что не успеют выйти на своей остановке, и толпа оставалась внизу. Так на советских улицах больше не появлялся двухэтажный транспорт.

Позже инженеры сделали упор на одноэтажные автобусы. Они требовали меньше времени и денег на производство и были вместительнее из-за большого количества стоящих мест. В дальнейшем появились автобусы-гармошки.