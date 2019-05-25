Что находят дачники на своих участках

Чего только не находят владельцы загородных участков и огородов: серебряными и золотыми монетами, обнаруженными во время перекапывания земли, уже никого не удивишь. Также попадаются старинные подковы и домашняя утварь. Один из способов разжиться предметами антиквариата — приобрести дом в старой деревне, участок и чердак которого наверняка сохранили в себе историю. Нередко, копаясь в земле, дачники находят раритетные самовары, украшения и даже потрепанные временем иконы. Старые сундуки и вовсе кладезь для любителей старины: тут могут быть и прялки, и новогодние игрушки 18 века, а также старинные книги и алкоголь, сохранившиеся с незапамятных времен.

Останки древних животных

Жители Якутии и Бурятии нередко находят бивни и кости мамонтов на своих земельных участках. Окаменелости они чаще всего передают в местные музеи. Несколько лет назад на Кубани дети дачников обнаружили в одном из карьеров останки нескольких ихтиозавров. Позже ученые выяснили, что некоторые останки принадлежат самке и в них находится эмбрион.

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Алкоголь

Бутылки с алкоголем достаточно часто находят на российских дачах. Несколько лет назад СМИ писали, что один мужчина обнаружил на своем участке бочку с вином. Когда находку вскрыли, алкоголь оказался уже непригодным к употреблению. При долгом хранении вино превращается в уксус или желе. В среднем оно хранится не более 100 лет.

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Метеориты

В 1979 году волгоградский электрик Борис Никофоров откопал на своем огороде странные камни. Он подробно описал находку в письме, которое направил в Комитет по метеоритам советской Академии наук . Ученые попросили его выслать образец для анализа. Камни оказались остатками метеоритного дождя "Царев", прошедшего в 1922 году. На тот момент он был самым крупным в России и некоторых других странах.

Монеты

Нередко, осматривая пол и пространство между стенами и потолком в старом доме можно обнаружить пустоты, где может поместиться целый клад. В углы дома, пространства между оконными и дверными проемами, щели в подполе часто проваливаются монеты и прочие вещи, например, это может быть старинный перстень. "Клад", состоящий из старинных монет, а иногда и целый сундук с ними, можно обнаружить, перекапывая огород или ремонтируя старый фундамент жилища.

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Радиоактивные элементы

Один из жителей Алтая обнаружил на участке металлический предмет, но вскоре заметил, что на нем изображен знак радиационной опасности и вызвал полицию. По данным правоохранительных органов, предметом был контейнер с цезием-137, уровень радиации возле которого превышал допустимый в 200 раз. Как он попал на участок, не известно.