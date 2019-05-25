Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что находят дачники на своих участках 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com/
Чего только не находят владельцы загородных участков и огородов: серебряными и золотыми монетами, обнаруженными во время перекапывания земли, уже никого не удивишь. Также попадаются старинные подковы и домашняя утварь. Один из способов разжиться предметами антиквариата — приобрести дом в старой деревне, участок и чердак которого наверняка сохранили в себе историю. Нередко, копаясь в земле, дачники находят раритетные самовары, украшения и даже потрепанные временем иконы. Старые сундуки и вовсе кладезь для любителей старины: тут могут быть и прялки, и новогодние игрушки 18 века, а также старинные книги и алкоголь, сохранившиеся с незапамятных времен.

Останки древних животных

Жители Якутии и Бурятии нередко находят бивни и кости мамонтов на своих земельных участках. Окаменелости они чаще всего передают в местные музеи. Несколько лет назад на Кубани дети дачников обнаружили в одном из карьеров останки нескольких ихтиозавров. Позже ученые выяснили, что некоторые останки принадлежат самке и в них находится эмбрион.
depositphotos.com/

Алкоголь

Бутылки с алкоголем достаточно часто находят на российских дачах. Несколько лет назад СМИ писали, что один мужчина обнаружил на своем участке бочку с вином. Когда находку вскрыли, алкоголь оказался уже непригодным к употреблению. При долгом хранении вино превращается в уксус или желе. В среднем оно хранится не более 100 лет.
depositphotos.com/

Метеориты

В 1979 году волгоградский электрик Борис Никофоров откопал на своем огороде странные камни. Он подробно описал находку в письме, которое направил в Комитет по метеоритам советской Академии наук. Ученые попросили его выслать образец для анализа. Камни оказались остатками метеоритного дождя "Царев", прошедшего в 1922 году. На тот момент он был самым крупным в России и некоторых других странах.

Монеты

Нередко, осматривая пол и пространство между стенами и потолком в старом доме можно обнаружить пустоты, где может поместиться целый клад. В углы дома, пространства между оконными и дверными проемами, щели в подполе часто проваливаются монеты и прочие вещи, например, это может быть старинный перстень. "Клад", состоящий из старинных монет, а иногда и целый сундук с ними, можно обнаружить, перекапывая огород или ремонтируя старый фундамент жилища.
depositphotos.com/

Радиоактивные элементы

Один из жителей Алтая обнаружил на участке металлический предмет, но вскоре заметил, что на нем изображен знак радиационной опасности и вызвал полицию. По данным правоохранительных органов, предметом был контейнер с цезием-137, уровень радиации возле которого превышал допустимый в 200 раз. Как он попал на участок, не известно.
Комментарии
Вещи , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет человек, которому подвластно время
McDonald’s поселил пчел в своем микроресторане1
Как поступали с пионером, который сжёг галстук7
Сон сов, скелет ежа и другие странные фото
Чем живет самый татуированный 73-летний москвич
Видео
06:08
Самый известный поезд-призрак
Безумный мир
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
00:26
Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв
Безумный мир
02:20
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Истории
01:18
Когда люди попадут на Луну
Истории
00:45
Крыса вызвала на бой прихожан
Безумный мир
00:14
Кота обескуражила ссора хозяев
Безумный мир
Мистические существа, замеченные на Google Maps
Безумный мир
00:10
Физкульминутка на высоковольтных проводах
Безумный мир
Харизматичный кот прославился гримасами
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение