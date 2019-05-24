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Созданы плавки, которые помогут мужчинам на пляже 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Компания, которая специализируется на видео для взрослых изобрела необычные плавки, которые помогут мужчинам на пляже.
По словам создателей, инновационные плавки сделают так, чтобы окружающие на побережье не заметили возбуждение молодых людей. Купальный костюм получил название Bonerless. Изнутри он оснащен специальной прокладкой, которая скрывает практически все.
Как отмечают в компании, дышащая ткань подбиралась очень высокого качества, поэтому она будет растягиваться и не создаст помех для движения.
"Плавки Bonerless помогут вам справиться с волной возбуждения", — сказано в рекламном ролике.
Плавки уже можно купить на официальном сайте компании. Они выглядят как короткие шорты и сделаны в фирменных черно-оранжевых цветах бренда. Их продают по цене 69,69 долларов (4,5 тысячи рублей).
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