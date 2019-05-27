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В Австралии нашли грибы, выделяющие золото 

ТК «Звезда» + ещё 4 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Штаммы, образующие «золотое покрытие», растут быстрее и вырастают крупнее обычных.
Австралийские ученые обнаружили микроскопические грибы, которые способны поглощать растворенное золото и откладывать его в виде чистого металла на поверхности мицелия.
Об этом узнали в местном Государственном объединении научных и прикладных исследований. По данным ученого Майка Веролла и его коллег, грибы Fusarium Oxysporum обитают на западе континента. Выделяя высокореактивные молекулы пероксида водорода, они заставляют растворенное золото окисляться и превращаться в ионы чистого металла; блестящие наночастицы после этого усеивают поверхность необычных грибков. Об этом ученые написали статью на портале Nature Communications.
Для чего грибам необходима такая необычная способность, выяснить пока не удалось. Но уже доказано, что штаммы, образующие «золотое покрытие», растут быстрее и вырастают крупнее обычных. Возможно, золото облегчает поглощение питательных веществ или ускоряет какие-либо генетические процессы. Не исключено, что они оказывают влияние на формирование месторождений золота и его распределение.
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