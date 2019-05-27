Как правильно построить шалаш

Вообразите такую ситуацию: вы очутились в сумрачном лесу и стоите перед необходимостью ночевки "дикарем". Лучший выход — построить шалаш. Сделать это не так уж сложно, но важно заранее выучить несколько правил. Знание того, как построить шалаш, может однажды спасти вам жизнь.

Выбор правильного участка

Шалаш может стоять отдельно, а может опираться на соседние деревья или дерево. Он может также стоять в естественном углублении для лучшей защиты от ветра. Но это не должно быть углубление внутри узкого ущелья, на берегу реки, у подножия горны или на дне каньона. Это может быть, грубо говоря, ямка на верху горы или холма. В целом вам нужно возвышенное, сухое место без опасности затопления. Выход из шалаша должен быть направлен в сторону понижения склона или от ствола дерева, если шалаш опирается на деревья.

Односкатный шалаш

По сути это навес. Он защищает от ветра, если ветер дует с одной стороны, и служит как экран для отражения тепла от костра. Найдите два близко стоящих дерева и длинную ветку, которую будете использовать в качестве перекладины. Закрепите ее между деревьями. От нее вниз к земле под углом в 45° — 60° положите другие длинные ветки, это будут стропила. На стропилах параллельно земле закрепите еще несколько жердей. Получившийся каркас накройте лапником, травой и другой растительностью черепичным образом — то есть начиная с нижнего уровня, наполовину закрываемого верхним уровнем и так до самого верха. Если вы все уложите достаточно плотно, шалаш не будет протекать.

Двускатный шалаш

Строится также, как односкатный, только в обе стороны и с общей несущей жердью посередине. Если нет деревьев для того, чтобы опереть верхнюю жердь, вам потребуется П-образная конструкция из длинный прямых веток. Двускатный шалаш теплее, так как обеспечивает лучшую ветро— и теплоизоляцию. Вы сможете жить в таком шалаше в условиях средней полосы до поздней осени. Если нет спальника, на пол надо постелить лапник, оставив место для маленького кострища.

Двускатный шалаш с задней стенкой

Строится аналогично двускатному шалашу, но достраивается задняя стенка. Это уже полноценное укрытие.

Шалаш типа "вигвам"

На выбранной площадке очертите палкой круг, внутри которого может поместиться очаг и один-два человека. По краю круга вкопайте несколько длинных жердей, соединив их вверху пучком и обвязав этот верх веревкой, проволокой или мягкими молодыми ветками. Завалите каркас поверх другими ветками, по возможности как можно более "ветвистыми", с листьями, попробуйте переплести их так, чтобы каркас получился "сетчатым". Если есть большой кусок ткани, можно использовать его. Дальше укрывайте стены травой и лапником по принципу "снизу вверх. Верхний слой можно связать и насадить сверху, как "шапку".