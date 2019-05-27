«Белый лебедь»: чем российский ракетоносец Ту-160 лучше американского В-1В «Лансер»

Россия — одна из трех стран, которая обладает ядерной триадой. Это понятие подразумевает, что государство обладает возможностями нанести ядерный удар с земли, воды и воздуха. Кроме нас подобными системами вооружения обладают только США и Китай.

С земли нашу безопасность обеспечивает межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода», которой вскоре на смену придет ещё более мощная ракета «Сармат», на воде и под водой дежурство несут ракетные корабли проекта "Гепард" и атомные подводные лодки проекта «Борей», а с небес нашу родину прикрывает сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь». О нем-то и поговорим сегодня.

Гонка вооружений

Разработки советского стратегического летающего ракетоносца начались 70-х годах XX века. Поводом для его создания послужили донесения советской разведки о том, что американцы приступили к разработке стратегического бомбардировщика В-1 «Лансер». Это известие сильно встревожило руководство СССР и в военный бюджет немедленно были заложены средства на разработку машины такого класса у нас.

Генсеком в те времена был Никита Хрущев, который дал задачу на разработку двум конструкторским бюро (КБ) — Сухого и Мясищева. КБ Туполева в разработке не участвовало, так как в тот момент находилось в конфликте с Никитой Сергеевичем — ранее он зарубил несколько проектов старейшего КБ, чем вызвал критику его руководства. Однако после предоставления проектных эскизов и моделей от обоих КБ, их все же передали на доработку Туполеву. Взяв за основу проект Мясищева М-18, туполевцы начали работу над ним и вскоре на свет появился «Белый лебедь».

Быстрее, выше, сильнее

Ту-160 представляет собой реактивный бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Машина получилась уникальная: это самый большой и самый мощный военный самолет с изменяемой геометрией крыла в мире. Также это самый скоростной бомбардировщик из всех, которые стоят на вооружении. Кроме того, он обладает самой большой взлетной массой, т.е. может взять на борт большую бомбовую нагрузку, чем зарубежные аналоги.

Чтобы было понятней, давайте посмотрим на цифры и сравним характеристики «Белого лебедя» с его основным конкурентом — американским реактивным бомбардировщиком В-1В «Лансер». Если взглянуть на эти самолеты, то можно заметить, что у них множество схожих черт — у обоих схожие контуры фюзеляжа, изменяемая стреловидность крыла и расположение двигателей. Но в глаза бросается очевидно больший размер «Лебедя»: длинной 54,1 метра, а высотой 13,1 метр, он почти на 10 метров длиннее и на 3 метра выше американца.

Мощность двигателей Ту-160 позволяет на больших высотах развивать скорость до 2200 км/ч или 2,08 М (Махом в авиации называют скорость звука, которая равняется примерно 1200 км/ч, но зависит от состояния воздуха). Максимальная же скорость «американца» — всего 1,2 М. Боевая нагрузка (сколько боеприпасов может нести самолет) у нашего — 45 тонн, а В-1В — 34 тонны в заднем бомбовом отсеке и 22 тонны на пилонах под крыльями.

Казалось бы, американец выигрывает, однако это не так. Дело в том, что зарубежные конструкторы так и не смогли нормально спроектировать задний бомбовый отсек и он оказался не приспособлен для боевых задач. При загрузке бомб на пилоны под крылья, на минуточку, больше 10 тонн под каждое, летные качества воздушного судна резко падают. [С-BLOCK]

Боевой радиус Ту-160 составляет 7600 километров — это расстояние, которое он покрывает с точки базирования. Максимальная дальность полета 14 тысяч километров. В-1В имеет боевой радиус в 5543 километров и максимальную дальность в 13500 км. Учитывая, что расстояние от Москвы до Вашингтона через Арктику составляет всего 6750 км, эти цифры говорят сами за себя.

К слову, Американец летает на пару километров выше и более приспособлен к маневрированию у земли. Но у «Лебедя» такой задачи нет, поскольку он несет крылатые ракеты (Х-55, которые после запуска сами летят ещё 2500 километров) и маневрировать у поверхности Земли ему нет смысла.

Редкая птица

А теперь о печальном. На вооружении России находится всего 16 таких машин. Этот дефицит произошел из-за сокращения вооружений в период перед развалом СССР и привел к тому, что каждый самолет имеет свое собственное имя. Американских аналогов в строю находится не менее 61.

С этим связана ещё одна примечательная история. Когда произошел развал СССР, на территории Украины осталось 19 таких машин, причем в рабочем состоянии из них находилось только 6. Учитывая экономическое состояние новообразовавшегося государства, содержать и обслуживать эти машины не было никакой возможности. Ведь даже для одного учебного полета требуется заправить в машину около 40 тонн топлива.

Россия предлагала выкупить их за 3 млрд долларов, однако, украинцы отказались, посчитав, что этого мало, и запросили 8 млрд долларов. Россия не согласилась на такие условия. Тогда Украина заключила договор с Минобороны США, по которому обязывались за американские деньги утилизировать самолеты по цене 1 млн долларов за единицу. Позднее США пыталось купить три Ту-160 у Украины, но Россия выступила против этой сделки и согласилась списать долги за газ на сумму 285 млн долларов за оставшиеся самолеты. В итоге, авиапарк РФ пополнился на 8 «Белых лебедей».

Вишенкой на торте в этой ситуации послужил тот факт, что Нафтогаз , куда были переведены деньги, долго не хотел передавать их Минобороны Украины, и ведомство смогло получить средства только после череды судов, да и то не в полном объеме.

Возрождение Лебедя

После развала СССР производство этих самолетов было приостановлено. Многие производственные линии оказались за границей, а технологии были утрачены. Но годами Россия восстанавливала свои мощности и наконец смогла заново освоить искусство создания этих уникальных машин.