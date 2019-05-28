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Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России 

Газета.Ru + ещё 7 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Свердловской области нашли крупнейший за последние 30 лет изумруд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информполитики губернатора региона.
Как отмечается, изумруд был обнаружен на Мариинском прииске на глубине 260 метров, его вес — 1,6 килограмма.
Уточняется, что в 1990 году нашли изумруд весом более двух килограммов. С тех пор самым большим изумрудом был камень весом 1, 54 килограмма, найденный в 2018 году.
"Стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн руб. ",
— говорится в сообщении департамента.
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