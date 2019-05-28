Как появились огородные пугала

Огородное чучело, похожее на человека, устанавливается в садах, на огородных участках и в полях для отпугивания птиц. История появления пугала имеет глубокие корни в мифологии народов мира и насчитывает много тысяч лет. Это — самый древний способ сберечь посевы.

Считается, что первые огородные чучела были нужны не для борьбы с птицами, а решали магические задачи наших предков. Они оберегали от злых духов урожай, подобно тому, как куклы-мотанки предназначались для защиты детей от нечисти.

В Древней Греции поля и сады украшали деревянными статуями бога плодородия Приапа (Фалета). По преданию, сын Афродиты родился безобразным и мать отказалась от него. Но божественная сущность Приапа сохранилась и он стал помогать людям защищать посевы. Также считается, что изначально он был божеством племен из Анатолии (ныне — Малой Азии), затем "перекочевав" к греческим божествам. Его идолы изготавливали из дерева и устанавливали на полях. Когда языческая вера ослабла, греки устанавливали на полях сооружения, похожие на человека, уже для отпугивания животных. Именно этот обычай был позаимствован у древних римлян. Крестьяне заметили, что на полях, где стоят пугала, обитает меньше птиц. Во время экспансии Рима обычай распространился по Европе. Но в роли пугал стали использовать детей фермеров, одетых в лохмотья, которые должны были отпугивать птиц.

Когда Великая чума 1348 года унесла жизни половины британцев, стало не хватать ребят на роль отпугивателей пернатых. Именно тогда появился прототип современного пугало — набитый соломой мешок с головой из репы или тыквы. Такие чучела охраняли поля в Великобритании до 1800-х годов. С приходом промышленного переворота подростки стали переходить на более высокооплачиваемые работы.

В наши дни в британских деревнях проходят фестивали чучел. Самый первый был проведен в Кетлвелле с целью сбора средств для одной из школ. Такие праздники несут развлекательный характер для детей и взрослых и связаны со сбором средств для благотворительности. Обычно они проходят с мая по июль, но в некоторых местах — осенью. Жители соревнуются друг с другом, выбирают лучшее чучело. Пугала создают из всего, что попадется под руку: кастрюль, сковородок, веток, старой мебели и одежды. Подобные фестивали проводятся и в российских регионах, например, в Томской и Новгородской областях. А в Ивановской области есть даже музей огородных пугал.