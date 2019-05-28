Как ваш смартфон на вас «стучит»

Вы сказали мужу по телефону, что хотели бы поехать в отпуск на Канарские острова, а через полчаса открыли компьютер и обнаружили, что ваша страница в соцсетях завалена рекламными предложениями круизов по Канарам или отдыха в Испании? Точность всплывающих рекламных окон зачастую не оставляет нам никаких сомнений: наш смартфон "стучит" на нас. Мало того, что он в процессе разговоров по телефону он реагирует на ключевые слова — иногда люди обнаруживали, что смартфон явно подслушивал разговоры "в реале", просто лежа рядом.

Как это происходит

Прослушкой и сбором информации для таргетированной рекламы занимаются многие приложения. В том числе такие, без общения с которыми будет крайне неудобно — например, карты Гугла . Подслушивают владельца Инстаграм и Фейсбук, неспроста требующие разрешения на доступ к микрофону и камере. Такие приложения могут иметь десятки тысяч "триггер-слов". Вы говорите приятельнице, что никак не можете найти бюстгальтер на свою грудь размера 75F, а через час Фейсбук уже заботливо подсовывает вам рекламу белья для пышных форм. При этом никто из разработчиков приложений ни в чем не признается.

Как спастись

А стоит ли? Рекламу вам все равно будут совать в большом количестве. Пусть она хотя бы будет "в тему".

И все же

Можно запретить приложениям работать в фоновом режиме, закрыть доступ к микрофону и камере. Но вот печаль, многие приложения после этого просто наотрез отказываются работать или работают некорректно.

Мир будущего

Человечество прямыми шагами идет в будущее, где на огромных серверах государства или корпораций будет храниться непредставляемое количество информации о каждом жителе Земли. И, кажется, мы ничего не может с этим сделать — разве что завернуть смартфон в полотенце и убрать в ящик, когда разговаривает о чем-то таком, что хотим оставить только для себя.