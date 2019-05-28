Найден самый крупный изумруд за последние 30 лет

Самый крупный за последние 30 лет изумруд был найден в Свердловской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на департамент информполитики губернатора региона.

Драгоценный камень обнаружили в Мариинском прииске. Он находился на глубике 260 метров. Его вес составляет 1,6 килограмма.

В сообщении департамента говорится:

"Стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн руб. ".

В 1990 году был найден изумруд весом более 2 килограммов. С тех пор был найден изумруд весом 1,54 килограмма, его обнаружили недавно — в 2018 году.