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Найден самый крупный изумруд за последние 30 лет 

Рамблер 5 часов назад
Фото: midural.ru
Самый крупный за последние 30 лет изумруд был найден в Свердловской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на департамент информполитики губернатора региона.
Драгоценный камень обнаружили в Мариинском прииске. Он находился на глубике 260 метров. Его вес составляет 1,6 килограмма.
В сообщении департамента говорится:
"Стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн руб. ".
В 1990 году был найден изумруд весом более 2 килограммов. С тех пор был найден изумруд весом 1,54 килограмма, его обнаружили недавно — в 2018 году.
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