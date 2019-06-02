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Самый бесполезный танк времен Второй мировой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: wikipedia.org
Во время Второй мировой государства устраивали гонку вооружений и создавали новые боевые машины. Но не все они оказывались удачными и применимыми в бою.
В 139 году в правительстве Великобритании приказали сделать новый, хорошо бронированный "тяжелый" крейсерский танк. Предполагалось, что он с легкостью будет прорывать оборону противника.
Инженеры назвали машину "Ковенантер". Он получил свое название в честь шотландской религиозной фракции. Предполагалось, что он будет скоростным и маневренным, но конструкторы делали его второпях, поэтому танк так и не участвовал ни в одной битве. В способностях машины не было ни единого сомнения, поэтому его пустили в производство еще до тестовых испытаний.
Для того, чтобы сделать управление танка легче, его высоту уменьшили. Из-за этого внутри практически не осталось место для других составляющих. Например, воздушные фильтры расположились на крыше: их пришлось защищать специальными блоками, а ящик с запчастями и инструментами хранился на надгусеничных полках. Это значит, что для ремонта танка одному человеку из экипажа пришлось бы вылезать наружу за ящиком инструментов. В бою это было недопустимо.
Также у танка были проблемы с охлаждением внутренних отсеков. Из-за сжатого места радиатор пришлось расположить в носовой части, поэтому экипажу было очень жарко. Такое нововведение исключало его использование в большинстве жарких стран.
Британцы выпустили 1771 такой танк, и ни один из них не принимал участие в боевых действиях из-за сильной недоработки. В итоге ему нашли применение в качестве учебной машины, а позже "Ковенантры" помогали укладывать мосты.
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