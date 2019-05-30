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Самые дорогие вещества в мире 

Рамблер 4 часа назад
Многие считают, что самое дорогое вещество на Земле — это золото. Между тем, существуют куда более драгоценные субстанции, цена которых в десятки и сотни раз превосходит цену золота. Сегодня 1 грамм золота стоит примерно 45 долларов, а вот 1 грамм плутония стоит почти 4 000 долларов! Обращаться с этим опасным радиоактивным элементом непросто, доступ к нему имеют лишь учёные, а используется он в ядерных бомбах и энергетической промышленности. Смотрите видео и узнайте о самом дорогом минерале и веществе, грамм которого стоит триллионы долларов.
Вещи , Видео
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