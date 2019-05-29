Женские штаны: почему их боялись все шаманы

Ответ на этот вопрос вас удивит: чтобы убить шамана. Без женских штанов в Монголии это было невозможно. Это поверье и сейчас существует на севере Монголии близ озера Хубсугул — младшего брата Байкала. Здесь проживают халхинские монголы, буряты и дархаты — тюрское племя. Верования, которое исповедуют обитатели здешних степей — это ламаизм с вкраплениями тенгрзма и шаманизма.

Легенда о Дзунуг-хайрхане

Легенда о странном использовании женских штанов повествует следующее: много лет назад на Хубсугуле жил могущественный шаман Дзунуг-хайрхан. Он был настолько могуч, что умел летать. Враги пытались убить его разными способами: они топили его в озере, сжигали на костре, расстреливали из луков, но шаман все равно оказывался цел и невредим. Однако враги добились того, что он утратил способность летать. Без этого шаман затосковал и решил отправиться к праотцам. Он просил земляков убить его, но те относились к нему с таким трепетом, что отказывались помогать.

Тогда шаман раздобыл рыжую собаку и рассказал одному из земляков, как его можно убить: для этого следовало убить собаку, обернуть голову шамана ее нутряным салом, а затем взять штаны женщины, у которой еще не было детей, и три раза ударить ими шамана по голове. После чего следовало отнести его тело к подножью горы Тэн-гису. И если использование в таком ритуале собачьего жира можно оправдать культом собаки, как проводника в страну мертвых, который существовал у шаманистов Восточной Сибири и Дальнего Востока, то способ такого «особого» применения женских штанов может поставить в тупик.

«Нечистота» и сила женщины

Но разгадка проста и заключается в представлении о ритуальной «нечистоте» женщины в «особые» дни и сразу после родов, и о том, что её кровь несёт в себе такую мощную сакральную силу, что способна убивать не только шаманов, но и обычных людей. С этим представлением связано множество поверий, которые существуют не только у монголов или у бурят, но распространены и у орочей (Дальний Восток), в Маньчжурии, у нганасанов (Таймыр), у чукчей, у аляскинских теленгитов, у американских индейцев павиоцо, — об этом пишет этнограф из Тюмени А. С Архипова в статье «Как убить шамана?» Поэтому одежду для шаманов шили только девочки и пожилые женщины, фертильные женщины к этому не допускались.

Как не стать шаманом

С «нечистой» кровью женщины и с её послеродовой кровью связывают множество ритуалов, которыми еще не вошедшие в силу шаманы старались избавиться от зова бесов (духов). У многих народов шаманство не считалось привилегией — это было настоящее проклятье, тяжелое состояние одержимости, которого многие хотели избежать во что бы то ни стало.

Поэтому люди прибегали к различным ухищрениям, в том числе использовали менструальную кровь женщин — жен, сестер или матерей. В Южной Сибири молодого мужчину ограждали от злых духов, накрывая его женскими штанами, укладывая его спать под кроватью, на которой спит женщина или оставляя его на ночь в подполье дома, где живут женщины.

В Горном Алтае существовал обычай лишать злого шамана силы: его бросали на землю, а женщина переступала через его голову. На Таймыре верили, что женскими штанами можно убить любого человека — надо только положить их ему на голову, когда он спит. Сначала у него начнет болеть голова, а потом он умрет.

На Вилюе якуты считали, что избавиться от «зова духов» неиницированный шаман может коснувшись пальцами ребер умершей женщины в тот момент, когда ее омывают. У чукчей, чтобы избавить юношу от досаждающих чертей, брали стебли травы, на которых рожала женщина, и терли этими стеблями ему голову, — об этом пишет этнограф Владимир Германович Богораз. После такой процедуры чукча навсегда возвращался к обычной жизни. Кроме этого, чукчи говорили, что женщина-шаманка долгое после родов время не может камлать.

А шаманка Телпун рассказала этнографу, что однажды свекровь, желая ей зла, подмешала ей в питье послеродовой жидкости собаки, и сила, благодаря которой Телпун общалась с духами, надолго её покинула. Чукотский шаман Коравг, не желая нести бремя камлания, этой же жидкостью натирал своё тело.

У бурят, живущих по реке Ангаре, существовало множество запретов для шамана, который собирается пройти обряд инициации — он не должен был приближаться к женщинам, у которых «критические» дни, есть с ними за одним столом или принимать от семей, где есть такие женщины, подарки. Среди эскимосов Аляски есть легенда о великом шамане, который долгое время не хотел быть шаманом и поэтому прятался от духов в чумах, где жили женщины. Правда, ему это почему-то не помогло — духи сами вытащили его из чума и заставили стать шаманом.

Обошлись без женщины

У американских индейцев женщина в критические дни считается опасной для охотников — она может отпугнуть духов-покровителей. Но существуют и противоположные поверья — что кровь женщины настолько сильна, что может спасти от злых духов целые поселения. А девственница в «эти» дни даже способна противостоять злым демонам, которые приходят воровать младенцев. Возвращаясь к монгольским поверьям, можно вспомнить, что даже сильные шаманы не могли найти украденный предмет, стоило его завернуть во все те же женские штаны.

А заворачивание головы злого колдуна в «поганый» войлок, то есть в войлок, на котором спала женщина, должно было предотвратить оживление колдуна или вселение в его мертвое тело злого духа. Штаны, как атрибут особой женской силы или магии, дарили в Монголии роженицам. Кроме штанов ей преподносили сплетенные жилы или скрученные шерстяные нитки. Что же касается великого монгольского шамана Дзунуг-хайрхана, то дело закончилось тем, что местные жители штаны шаману так не дали, и ему пришлось воспользоваться для самоубийства новыми штанами, которые почему-то подействовали точно так же как и ношеные.