Что православные христиане носили до нательного крестика

Традиция в момент принятия крещения надевать на себя нательный крест в православии возникла не сразу. Первые христиане себе на шею вешали подвески с ранними христианскими символами.

Крест — как символ отличия

Однако именно крест стал торжества жизни над смертью, символом новой эры, новой надежды. На это указывает христианский писатель Понтий, автор биографии Святого Киприана Карфагенского. Он пишет, что некоторые, особо усердные христиане во II и в III веке, чтобы претерпеть страдания за Христа, изображали на лбу крест, чтобы язычники их опознали и предали на мучения.

Носить нагрудный крест стали в начале IV века: например, так делали священномученики Орест и Прокопий — их крeсты были выполнены из вечных металлов — золота и серебра.

После чудесного явления креста на небе, появившегося перед битвой Великого императора Константина с Максенцием, даже язычники узнали, что именно знаменует собой этот крест — отныне он был символом победы Христа над дьяволом. А воздвижение в Иерусалиме креста Господня императрицей Еленой только подтвердило его силу, против которой не могла устоять даже смерть.

После того, как Константин объявил православие государственной религией, подобные символы христианства стали носить многие жители Византии.

Каноническое изображение креста было утверждено на Трульском соборе в 692 году, который постановил, что изображение Христа должно дышать величием и напоминать не только о страданиях, но и Его победе над смертью.

Все — от ромеев

На Русь обычай носить нательные кресты пришел с крещением Руси «от ромеев», то есть из Византии. Поначалу кресты были двух видов — «тельные», то есть те, которые носили у тела, и нагрудные — так называемые энколпионы, в которые обычно были включены частицы святых мощей.

Впоследствии произошло традиционное разделение — нагрудные кресты стали носить только священники и архиереи, а нательные — все миряне. Традиционных форм креста много — он может быть четырех-, шести-, восьмиконечным или даже с якорем внизу, но на Руси наибольшее распространение получили восьмиконечные кресты с надписью на обратной стороне ««Спаси и сохрани».

Нательный крест возлагают на верующего человека во время Таинства Крещения как исполнение слов Христа: «иже хощет по Мне ити, да отвержется себе; и возмет крест свой, и по Мне грядет» (Мк. 8:34).

А священник в это время читает молитвы, в которых просит Бога послать на крест силу Духа Святаго, которая сохранила бы владельца в духовном и в телесном смысле.

Крест для русского человека стал особой святыней — на нем клялись, им благословляли, ими братались, обмениваясь. Снятие с себя креста или отказ его носить всегда воспринимался православными христианами как знак отречения от веры, родины и русского народа.

Смысл нательного креста

Даже для современного человека нательный крест несет тот же самый смысл, что и для самых первых христиан.

Во-первых, нательный крест — это память о крестных страданиях Христа и о том, что все грехи уже искуплены Им через крестную смерть. Нательный крест нужен для того, чтобы помнить о том, какой ценой выкуплено наше будущее спасение.

Во-вторых, нательный крест — бессловесная молитва к Богу, наша просьба будущего спасения и ограждения нас козней нечистого. Это символ того, что человек полностью вручает свою судьбу и жизнь в руки Господа, надеется на Его милость и примет от Него все, что Тот пошлет ему, даже мучительную смерть.

Третий смысл — это символическое возложение на себя крестных страданий, готовность претерпеть их, как их претерпел Христос, готовность нести свой крест до самого конца.

В-четвертых, нательный крест православному христианину необходим как знак для ангелов — вестников Божьей воли. Согласно представлениям богословов, ангелы не умеют читать мысли и им необходима видимая символика. Например, когда в Египте Господь наслал на страну ночь, в которую умерли все первенцы, он повелел Моисею, чтобы дома, где жили евреи, были помечены именно крестом, — и дети в этих домах оставались живыми. Очевидно, что крест в этом случае был знаком для тех сил, которые в эту страшную ночь исполняли волю Бога-Творца.

В-пятых, это отличительный знак, по которому можно точно опознать единоверца. Мусульмане и язычники, протестанты кресты не носят, а католики носят его редко, а если носят, то это другие кресты — без изображения Христа.

Лучше носить под одеждой

Многие святители и старцы советовали не снимать крест до смерти. Пскoвo-пeчерский старец Савва указывал, что православному христианину обязательно следует соблюдать правило, по которому вечером, после молитв следует целовать крест. «Христианин без креста, —писал старец, — что безоружный солдат, которого враг может легко одолеть».