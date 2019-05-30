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Названа лучшая песня в истории человечества 

Lenta.ru + ещё 13 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг сотни лучших песен всех времен. Список приводит USA Today в четверг, 30 мая.
При составлении перечня учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, количество каверов на песню и ее популярность среди меломанов.
Лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель. Yesterday, автором которой выступил Пол Маккартни, вошла в альбом Help! в Европе, а в США была выпущена в виде сингла.
Вторую строчку заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot 100 14 недель. Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера.
В топ-10 также попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain't No Sunshine Билла Уизерса.
Всего рейтинг состоит из сотни композиций, среди которых также указаны Can't Help Falling In Love Элвиса Пресли (11 место), Happy Фаррелла Уильямса (14 место), These Boots Are Made For Walkin Нэнси Синатры (21 место), Eye of the Tiger группы Survivor (25 место) и Lose Yourself рэпера Эминема (27 место). Лидером по числу топовых композиций оказалась группа The Beatles.
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Комментарии24
Вещи , Джон Ледженд , Эминем , Нэнси Синатра , Адель , Элвис Пресли , Пол Маккартни , Стефани Джерманотта , USA Today
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