Названа лучшая песня в истории человечества

Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг сотни лучших песен всех времен. Список приводит USA Today в четверг, 30 мая.

При составлении перечня учитывались продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, количество каверов на песню и ее популярность среди меломанов.

Лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday британской группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель. Yesterday, автором которой выступил Пол Маккартни , вошла в альбом Help! в Европе, а в США была выпущена в виде сингла.

Вторую строчку заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot 100 14 недель. Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера.

В топ-10 также попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда , Bad Romance исполнительницы Леди Гаги , Bohemian Rhapsody коллектива The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain't No Sunshine Билла Уизерса.