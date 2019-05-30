Космонавты нашли полотенце, висевшее в космосе 10 лет

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин выполняли плановые работы в открытом космосе. Процесс транслировался на сайте "Роскосмоса"

Ведущий трансляции уточнил, что полотенце должны были забрать позже, но космонавты, скорее всего, посчитали, что так удобнее. Полотенце когда-то использовалось для протирки скафандров от загрязнений, его случайно оставил один из космонавтов, выполнявший работы на этом участке. Оно провисело в открытом космосе на внешней стороне международной космической станции десять лет, теперь космонавты упакуют его в специальный контейнер и доставят на Землю для дальнейшего изучения.