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Названа лучшая песня в мировой истории 

Рамблер 4 часа назад
Фото: wikipedia.org
Рейтинг лучших песен всех времен составил финансовый портал Wall Street, в него вошли сто песен. Об этом пишет издание USA Today.
Эксперты оценивали музыкальные композиции по множеству разных критериев, среди которых уровень продаж, попадание в чарты Billboard, количество кавер-версий и популярность у любителей музыки. В итоге лучшей песней была признана песня британской группы The Beatles — Yesterday, которая была создана в 1965 году. За все время вышло 665 кавер-версий композиции, в хит-параде Billboard эта песня продержалась рекордные 11 недель.
На втором месте Bridge Over Troubled Water, впервые исполненная дуэтом Simon & Garfunkel в 1970 году, а на третьем — песня британской певицы Адель — Rolling In the Deep, выпущенная в 2010 году.
Вещи , Адель
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