Храмовые свечи можно тушить только пальцами: мнения священников

Церковная свеча является одним из религиозных атрибутов, немаловажной частью службы, относиться к которому стоит с должным уважением. Поэтому у верующих и возникает столько вопросов, касающихся обращения со свечами. Чаще всего прихожане интересуются, можно ли задувать горящие свечи.

Свеча как символ

Когда-то свечи в храмах использовались по прямому назначению, а именно для освещения помещения в темное время суток. Поэтому даже в Писании упоминаются больше лампады, нежели свечи. Сам Господь сказал Моисею, «чтобы непрестанно горел светильник» (Лев. 24:1-4). Однако, со временем свечи стали таким же религиозным атрибутом, как и лампады. Ведь и те, и другие дают свет, который является своеобразным символом веры. Иисус называл себя светом мира (Ин. 8:12).

Примечательно, что свечи начали зажигать в церквях не только с практической, но и религиозной целью уже очень давно. О древности данного обычая можно прочесть в сохранившихся документах Седьмого Вселенского Собора, проходившего еще в 787 году. Недаром многие богословы уделяли в своих трудах изрядную долю внимания свету в храмах, в целом, и церковным свечам, в частности. Преподобный Симеон Новый сравнивал зажженные свечи со «светлыми помыслами, которые должны светить» в каждом человеке. А Иоанн Кронштадтский утверждал: «Огонь горящих свечей служит для нас образом огня духовного — Духа Святаго, просвещающего умы и сердца наши, воспламеняющего души наши пламенем любви к Богу и друг к другу. Огонь пред святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу. В храме нет ничего праздного, ненужного».

Если свеча не догорела

Так имеем ли мы право задувать подобный символ веры, свечу, если та не догорела до конца? Протоиерей Александр Ильяшенко на сайте «Православие и мир» на подобный вопрос ответил утвердительно. По словам священника, после молитвы свечу действительно можно задуть, а в следующий раз зажечь ее снова.

Кроме того, многие прихожане наверняка не раз замечали, что служители церкви сами тушат свечи до того, как они успевают растаять. Протоиерей Дионисий (г. Баку) говорит, что делается это для того, чтобы огарок возможно было вынуть из подсвечника. Если свеча расплавится полностью, то воск заполнит ячейку. В этом случае другие верующие не смогут ею воспользоваться и поставить новые свечи.

Накрывать или задувать?

Некоторые люди уверены в том, что задувать церковные свечи нельзя в принципе: их необходимо тушить подушечками пальцев либо с помощью специального приспособления гасильника. Якобы в случае задувания человек уничтожает божественный свет. Именно поэтому сомневающиеся прихожане вообще предпочитают не гасить свечу.

Между тем сами священнослужители уверены в том, что все вышеперечисленное является ничем иным как обычным суеверием. Иерей Владимир Шлыков считает, что свечи можно задувать, а все остальное — это «бабушкино богословие».