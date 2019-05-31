Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первую съемку солнечного затмения выложили в Сеть 

Рамблер 5 часов назад
Британский институт кино и Королевское астрономическое общество выложили в открытый доступ первую в истории киносъемку полного солнечного затмения. Пленка датируется 28 мая 1900 года.
Специалисты из института кино оцифровали запись, и теперь ее можно посмотреть в Сети. Она была сделана британским иллюзионистом Невилом Маскелайном и астрономом Джоном Бэконом, пока мужчины были в экспедиции в Южной Каролине.
Это был вторая попытка Маскелайна запечатлеть солнечное затмение. Впервые он успешно провел подобную съемку в Индии в 1898 году, но ее украли во время путешествия домой. Несмотря на свою профессию, мужчина активно интересовался астрономией и был членом Королевского общества. Он верил, что развитие кинематографа может помочь и науке тоже. И доказал это.
Специалисты считают, что эта запись — первая астрономическая съемка в истории. Каждый кадр был отсканирован, а затем сведен вместе. Всего кинофильм длится чуть больше минуты.
Комментарии
Вещи , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые выяснили, почему вымерли неандертальцы
Зачем СССР разместил американскую военную базу
Названы лучшие для некурящих города России
Как тушить храмовые свечи: мнения священников
Почему Мавроди умер как нищий8
Видео
Безумные теории конспирологов, в которые верят
Истории
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
02:55
Таинственные шифры, которые так и не разгадали
Истории
10:05
Истории, заставляющие поверить в реинкарнацию
Люди
02:37
Бизнес-леди превратилась в русалку
Люди
00:41
Сварливый кот готов затмить славу Grumpy Cat
Безумный мир
01:54
Дроны показали «парад будущего»
Места
12:53
Проекты по колонизации космоса, готовые к реализации
Безумный мир
06:08
Где видят самый известный поезд-призрак
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение