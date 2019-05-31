Первую съемку солнечного затмения выложили в Сеть

Британский институт кино и Королевское астрономическое общество выложили в открытый доступ первую в истории киносъемку полного солнечного затмения. Пленка датируется 28 мая 1900 года.

Специалисты из института кино оцифровали запись, и теперь ее можно посмотреть в Сети. Она была сделана британским иллюзионистом Невилом Маскелайном и астрономом Джоном Бэконом, пока мужчины были в экспедиции в Южной Каролине.

Это был вторая попытка Маскелайна запечатлеть солнечное затмение. Впервые он успешно провел подобную съемку в Индии в 1898 году, но ее украли во время путешествия домой. Несмотря на свою профессию, мужчина активно интересовался астрономией и был членом Королевского общества. Он верил, что развитие кинематографа может помочь и науке тоже. И доказал это.

Специалисты считают, что эта запись — первая астрономическая съемка в истории. Каждый кадр был отсканирован, а затем сведен вместе. Всего кинофильм длится чуть больше минуты.