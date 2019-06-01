Как с помощью шнурков раньше определяли дату

Для нас уже стало привычным ежедневно пользоваться всевозможными календарями. Они сейчас есть в телефонах, на компьютерах и даже в часах. Но так было не всегда. Древним народам приходилось ориентироваться во времени без календарей, которых тогда еще не существовало. Подробно этот вопрос изучила Брагинская Н. В., которая написала книгу «Календарь. Мифы народов мира».

Когда первые представители человечества не умели писать, они просто делали зарубки на палке или другом материале. Со временем они начали замечать аналогию, которая происходит периодически между временами года. Люди могли просто завязывать в узлы шнурки по окончанию дня. Они их потом развязывали, когда понимали равенство времен года. Еще можно было определять текущие даты и месяца по Луне. Для этого были специально обученные люди, с деятельностью которых можно ознакомиться в книге Кудера П. «Календарь».

У народов севера отвечали за определение начала месяца шаманы, а в Древнем Риме — жрецы. Именно разнообразие состояний Луны и дало возможность разделить месяц на дни. Вавилоняне смогли разработать неделю из семи дней, но связано это не с фазами Луны, а с самими астрологическими правилами. Каждым днем управляла конкретная планета. У многих народов месяц начинался именно с новой Луны, день с восхода солнца, а ночь с появлением звезд на небе. Мусульмане до сих пор пользуются лунным календарем, который не является точным.

Когда не было календарей, людям приходилось пользоваться звездами, по которым занимались сельским хозяйством. В лунном календаре отмечали религиозные праздники. Точное количество дней могли высчитывать по планете Сириус. Наблюдая долгое время за ним, люди установили времена года, что существенно облегчило исчисление дней.

Египтяне придумали первые солнечные часы, с помощью которых день делился на 24 часа. Количество дней, недель, месяцев у каждого народа было разное. Часто началом года считалось мартовское новолуние, от которого отсчитывались дни. Обычный современный человек уже не сможет определить точную дату без календаря, поскольку такие знания утрачены.